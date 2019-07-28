ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Босс "Минска" об объединении с "Динамо": Мы - люди государственные, подчинимся

29.07.2019 10:48 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Спрос на молодых футболистов «Минска» по-прежнему остается высоким. За последние полтора года «горожан» покинула плеяда талантливых игроков – Громыко, Евдокимов, Николаевич, Лукашевич, Бессмертный.


Игорь Шлойдо 

Обеднеть на молодежь «Минск» может и в ближайшие дни. Прищепу хочет видеть у себя «Зенит», Бахар получил предложения из России и Венгрии, имеется интерес к Шевченко. Если трио решится на перемены, то «Минску» вновь придется в срочном порядке перестраивать команду, что наверняка скажется и на результатах.

Сейчас «горожане» идут на 12-м месте. Перед стартом сезона директор «Минска» Игорь Шлойдо как будто что-то предвидел, заявив: «Думаю, 11-е место – это, конечно, не наше место. Но проблема в том, что все наши соперники придерживаются схожего мнения. И 11-е место расценят как неудачу. Поэтому придется бороться, стараться, играть».

Узнали у босса клуба, как он оценивает нынешнее положение команды в таблице, и как идут переговоры по новой партии на талантов, которым постоянно прочат смену места работы.

– Начнем с глобального вопроса: оцените «Минск» в первой половине сезона.

– Болельщики в первую очередь судят о команде по занимаемому месту. Сейчас мы идем 12-ми. Конечно, хочется быть повыше. Поэтому сегодняшняя позиция нас немного не удовлетворяет, но качество футбола оставляет надежду на лучшее.

Может, где-то нам не везло. Много мячей мы пропускали на последних минутах, а ведь это потерянные очки. Если бы этого не происходило, то, наверное, были бы выше в таблице.

– Что выделите из плюсов?

– Это резвая интересная игра команды. Зрители и специалисты говорят, что «Минск» играет неплохо – такая непростая задиристая команда. В атаке стали забивать – девять мячей в четырех последних поединках. Хотя в начале чемпионата видели другую картину: в четырех стартовых матчах три завершились со счетом 0:0.

– При этом в команде есть и молодежь…

– Хорошо, что мы продолжаем доверять ей. Может быть, не сразу, но ребята оправдывают наши авансы. Тот же Прищепа. Сейчас им плотно интересуется «Зенит». С ними разговаривал на днях [во вторник – Tribuna.com], они намерены приобрести футболиста. Ходят упорные слухи по Бахару. Есть интерес к Шевченко. Это все наши воспитанники.

В матче с «Витебском» у нас два дебютанта вышло – Сазончик и Жердев, молодые ребята 2000 года рождения. У нас сегодня самая молодая команда в лиге. Кто-то оправдывает ожидания, в кого-то по-прежнему верим и доверяем. Необходимо понимать, если в команде много молодых ребят, то стабильности от матча к матчу ждать сложно. Упомянутые потери очков на последних минутах также говорят об отсутствии опыта у некоторых футболистов.

Честно говоря, в прошлом году переживал, что у нас много молодых игроков забрали другие команды и не сможем сразу заменить их другой молодежью. Не так просто каждый год выдавать по три-четыре футболиста уровня высшей лиги. К примеру, наш 1997 год получился удачным, 1998-й – менее успешный. 2000-й вышел сильным. В этом плане рад, что наши молодые игроки вливаются в первую команду.


– Не откроете секрет, кто конкретно интересуется Бахаром и Шевченко?

– Знаете, почему не хочу говорить названия клубов? Могу сказать, что интерес к ним точно существует – это правда. Надо доверять официальным документам. Вот когда приходит в установленном порядке письмо из клуба, тогда об интересе можно говорить. К примеру, из «Зенита» отправили бумагу по Прищепе, что готовы с ним заключить контракт. Поэтому по нему можем разговаривать. Найдем точки соприкосновения или нет – другой вопрос. По Бахару и Шевченко пока только устные разговоры, но, думаю, в будущем какая-то конкретика должна появиться.

– Интерес к ребятам возник из нашей страны либо из-за границы?

– Бахаром интересуются в Беларуси и за границей, Шевченко – только в нашей стране. Пока так. Прищепой и белорусские клубы интересовались. Дмитрий больше склоняется к чемпионату России – и его интерес понять можно. Все хотят играть в топовой команде.

– В этом сезоне наконец-то удалось проявить себя Артему Васильеву. Как удалось найти к нему подход?

– Знаете, наверное, дело в терпении с нашей стороны. Мы верили в него. Да, были какие-то острые моменты, что-то не получалось. Необходимо отдать должное тренеру и самому Артему. Он повзрослел, начал понимать, чего от него хотят, как нужно добиваться результата. Это и вылилось в хорошую игру.

Другое дело, что он сейчас получил травму плеча. Только набрал ход, а сейчас придется пропустить определенное время. Еще неизвестно, насколько тяжелое повреждение.

– Вы уже упомянули Андрея Разина. Вообще довольны, что дали шанс тренеру?

– К сожалению, у тренеров такая работа, что им много времени не предоставляют. Ставится задача и от нее отталкиваются. Наверняка какие-то ошибки были. Возможно, даже кадровые в плане привлечения футболистов со стороны. Я ведь не только общаюсь с тренерами и хожу на матчи, но и разговариваю с игроками «Минска». Они говорят, что им нравится работать с Андреем Александровичем, импонирует его доверие, отношение, тренировочный процесс.

Надо понимать, что у нас очень маленький бюджет, не можем брать топовых игроков. Поэтому играет много молодежи – Разин ей доверяет. Поверьте, во многом это и его инициатива. Знаете почему? Он ведь много лет трудится в структуре нашего клуба, в курсе всей кухни молодежного футбола, многих игроков знает с детства – они ему не чужие. Оттого переживает за «Минск», наших воспитанников. 

Иногда спрашиваю: «Андрей, может стоило поставить более опытного футболиста?» А он отвечает, что и нашим ребятам тоже необходим шанс. И мне это нравится. Даже когда из этих молодых футболистов кто-то не совсем сильно сыграет, Андрей все равно вводит в состав не на словах, а на деле.


– Вы говорили, что, возможно, были промахи с новичками...

– Давайте обойдемся без фамилий. Я не хочу никого обидеть. У нас все ребята уходят без скандалов, никто никому ничего плохого не делает. Просто не получилось. В «Минске» играли опытные футболисты, на которых мы рассчитывали. Мы не клуб, который постоянно борется за чемпионство, у нас нет еврокубков, поэтому иногда у опытных игроков могут возникнуть проблемы с мотивацией.

– В последних матчах «Минск» прорвало в нападении. Однако, не сомневаюсь, все равно находитесь в поиске форварда.

– Да, есть такое. Смотрите, еще непонятно, как дальше сложится судьба у Бахара. Плюс получил травму Артем Васильев. Конечно, найти им сходу равноценную замену тяжело. Практически любой тренер скажет, что ему в первую очередь необходим забивной нападающий :). Но у нас еще одна особенность – нам еще нужен дешевый :). Забивной, классный и бесплатный, что практически нереально.

– Все ваши четыре команды выиграли юношеские первенства Беларуси. Может быть, именно в одной из них находится тот самый нападающий?

– Есть хорошие мальчишки по 15-16 лет, но им еще рановато в команду высшей лиги. Нападающие воспитываются достаточно тяжело. Посмотрите хотя бы на белорусский футбол. Форвардов, как Василюк, сейчас трудно найти.

– Недавно осудили экс-футболиста и воспитанника вашей команды Илью Лухвича. Как отнеслись к этой истории?

– У Ильи отец был хорошим футболистом, сейчас трудится в структуре нашего клуба. Александра считаю хорошим специалистом и порядочным человеком. Наверное, неприятность получилась из-за большой занятости на работе, командировок, где-то что-то упустили. Мы должны прощать людей, давать им шанс, особенно молодым, которые только начинают взрослую жизнь. Пусть для парня это будет большим уроком, чтобы он, дай Бог, осознал свои проступки и понял раз и на всегда: так жить нельзя.

– До сих пор говорят о возможном объединении «Минска» и столичного «Динамо». Есть какие-нибудь новости?

– Не хочу эти слухи комментировать. Правда, ничего об этом не знаю. Есть руководство города, которое определит, как должно быть.

– А ваше мнение?

– У «Динамо» своя история, свой путь развития, у «Минска» – свой. Мы упор делаем на детско-юношеский футбол. Сейчас имеет мощную женскую команду, которая постоянно играет в Лиге чемпионов. Поэтому у нас свой путь, и я его считаю правильным, о чем говорят успехи наших юношеских команд во всех возрастах и востребованность футболистов «Минска». 

Это мое мнение. А как решат – так решат. Мы люди государственные – подчинимся любому решению.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спрос на молодых футболистов «Минска» по-прежнему остается высоким. За последние полтора года «горожан» покинула плеяда талантливых игроков – Громыко, Евдокимов,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Брестская область намерена сотрудничать с Бухарской и Сырдарьинской областями Узбекистана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика