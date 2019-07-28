



Игорь Шлойдо





Обеднеть на молодежь «Минск» может и в ближайшие дни. Прищепу хочет видеть у себя «Зенит», Бахар получил предложения из России и Венгрии, имеется интерес к Шевченко. Если трио решится на перемены, то «Минску» вновь придется в срочном порядке перестраивать команду, что наверняка скажется и на результатах.





Сейчас «горожане» идут на 12-м месте. Перед стартом сезона директор «Минска» Игорь Шлойдо как будто что-то предвидел, заявив: «Думаю, 11-е место – это, конечно, не наше место. Но проблема в том, что все наши соперники придерживаются схожего мнения. И 11-е место расценят как неудачу. Поэтому придется бороться, стараться, играть».





Узнали у босса клуба, как он оценивает нынешнее положение команды в таблице, и как идут переговоры по новой партии на талантов, которым постоянно прочат смену места работы.





– Начнем с глобального вопроса: оцените «Минск» в первой половине сезона.





– Болельщики в первую очередь судят о команде по занимаемому месту. Сейчас мы идем 12-ми. Конечно, хочется быть повыше. Поэтому сегодняшняя позиция нас немного не удовлетворяет, но качество футбола оставляет надежду на лучшее.





Может, где-то нам не везло. Много мячей мы пропускали на последних минутах, а ведь это потерянные очки. Если бы этого не происходило, то, наверное, были бы выше в таблице.





– Что выделите из плюсов?





– Это резвая интересная игра команды. Зрители и специалисты говорят, что «Минск» играет неплохо – такая непростая задиристая команда. В атаке стали забивать – девять мячей в четырех последних поединках. Хотя в начале чемпионата видели другую картину: в четырех стартовых матчах три завершились со счетом 0:0.





– При этом в команде есть и молодежь…





– Хорошо, что мы продолжаем доверять ей. Может быть, не сразу, но ребята оправдывают наши авансы. Тот же Прищепа. Сейчас им плотно интересуется «Зенит». С ними разговаривал на днях [во вторник – Tribuna.com], они намерены приобрести футболиста. Ходят упорные слухи по Бахару. Есть интерес к Шевченко. Это все наши воспитанники.





В матче с «Витебском» у нас два дебютанта вышло – Сазончик и Жердев, молодые ребята 2000 года рождения. У нас сегодня самая молодая команда в лиге. Кто-то оправдывает ожидания, в кого-то по-прежнему верим и доверяем. Необходимо понимать, если в команде много молодых ребят, то стабильности от матча к матчу ждать сложно. Упомянутые потери очков на последних минутах также говорят об отсутствии опыта у некоторых футболистов.





Честно говоря, в прошлом году переживал, что у нас много молодых игроков забрали другие команды и не сможем сразу заменить их другой молодежью. Не так просто каждый год выдавать по три-четыре футболиста уровня высшей лиги. К примеру, наш 1997 год получился удачным, 1998-й – менее успешный. 2000-й вышел сильным. В этом плане рад, что наши молодые игроки вливаются в первую команду.









– Не откроете секрет, кто конкретно интересуется Бахаром и Шевченко?





– Знаете, почему не хочу говорить названия клубов? Могу сказать, что интерес к ним точно существует – это правда. Надо доверять официальным документам. Вот когда приходит в установленном порядке письмо из клуба, тогда об интересе можно говорить. К примеру, из «Зенита» отправили бумагу по Прищепе, что готовы с ним заключить контракт. Поэтому по нему можем разговаривать. Найдем точки соприкосновения или нет – другой вопрос. По Бахару и Шевченко пока только устные разговоры, но, думаю, в будущем какая-то конкретика должна появиться.





– Интерес к ребятам возник из нашей страны либо из-за границы?





– Бахаром интересуются в Беларуси и за границей, Шевченко – только в нашей стране. Пока так. Прищепой и белорусские клубы интересовались. Дмитрий больше склоняется к чемпионату России – и его интерес понять можно. Все хотят играть в топовой команде.





– В этом сезоне наконец-то удалось проявить себя Артему Васильеву. Как удалось найти к нему подход?





– Знаете, наверное, дело в терпении с нашей стороны. Мы верили в него. Да, были какие-то острые моменты, что-то не получалось. Необходимо отдать должное тренеру и самому Артему. Он повзрослел, начал понимать, чего от него хотят, как нужно добиваться результата. Это и вылилось в хорошую игру.





Другое дело, что он сейчас получил травму плеча. Только набрал ход, а сейчас придется пропустить определенное время. Еще неизвестно, насколько тяжелое повреждение.





– Вы уже упомянули Андрея Разина. Вообще довольны, что дали шанс тренеру?





– К сожалению, у тренеров такая работа, что им много времени не предоставляют. Ставится задача и от нее отталкиваются. Наверняка какие-то ошибки были. Возможно, даже кадровые в плане привлечения футболистов со стороны. Я ведь не только общаюсь с тренерами и хожу на матчи, но и разговариваю с игроками «Минска». Они говорят, что им нравится работать с Андреем Александровичем, импонирует его доверие, отношение, тренировочный процесс.





Надо понимать, что у нас очень маленький бюджет, не можем брать топовых игроков. Поэтому играет много молодежи – Разин ей доверяет. Поверьте, во многом это и его инициатива. Знаете почему? Он ведь много лет трудится в структуре нашего клуба, в курсе всей кухни молодежного футбола, многих игроков знает с детства – они ему не чужие. Оттого переживает за «Минск», наших воспитанников.





Иногда спрашиваю: «Андрей, может стоило поставить более опытного футболиста?» А он отвечает, что и нашим ребятам тоже необходим шанс. И мне это нравится. Даже когда из этих молодых футболистов кто-то не совсем сильно сыграет, Андрей все равно вводит в состав не на словах, а на деле.









– Вы говорили, что, возможно, были промахи с новичками...





– Давайте обойдемся без фамилий. Я не хочу никого обидеть. У нас все ребята уходят без скандалов, никто никому ничего плохого не делает. Просто не получилось. В «Минске» играли опытные футболисты, на которых мы рассчитывали. Мы не клуб, который постоянно борется за чемпионство, у нас нет еврокубков, поэтому иногда у опытных игроков могут возникнуть проблемы с мотивацией.





– В последних матчах «Минск» прорвало в нападении. Однако, не сомневаюсь, все равно находитесь в поиске форварда.





– Да, есть такое. Смотрите, еще непонятно, как дальше сложится судьба у Бахара. Плюс получил травму Артем Васильев. Конечно, найти им сходу равноценную замену тяжело. Практически любой тренер скажет, что ему в первую очередь необходим забивной нападающий :). Но у нас еще одна особенность – нам еще нужен дешевый :). Забивной, классный и бесплатный, что практически нереально.





– Все ваши четыре команды выиграли юношеские первенства Беларуси. Может быть, именно в одной из них находится тот самый нападающий?





– Есть хорошие мальчишки по 15-16 лет, но им еще рановато в команду высшей лиги. Нападающие воспитываются достаточно тяжело. Посмотрите хотя бы на белорусский футбол. Форвардов, как Василюк, сейчас трудно найти.





– Недавно осудили экс-футболиста и воспитанника вашей команды Илью Лухвича. Как отнеслись к этой истории?





– У Ильи отец был хорошим футболистом, сейчас трудится в структуре нашего клуба. Александра считаю хорошим специалистом и порядочным человеком. Наверное, неприятность получилась из-за большой занятости на работе, командировок, где-то что-то упустили. Мы должны прощать людей, давать им шанс, особенно молодым, которые только начинают взрослую жизнь. Пусть для парня это будет большим уроком, чтобы он, дай Бог, осознал свои проступки и понял раз и на всегда: так жить нельзя.





– До сих пор говорят о возможном объединении «Минска» и столичного «Динамо». Есть какие-нибудь новости?





– Не хочу эти слухи комментировать. Правда, ничего об этом не знаю. Есть руководство города, которое определит, как должно быть.





– А ваше мнение?





– У «Динамо» своя история, свой путь развития, у «Минска» – свой. Мы упор делаем на детско-юношеский футбол. Сейчас имеет мощную женскую команду, которая постоянно играет в Лиге чемпионов. Поэтому у нас свой путь, и я его считаю правильным, о чем говорят успехи наших юношеских команд во всех возрастах и востребованность футболистов «Минска».





Это мое мнение. А как решат – так решат. Мы люди государственные – подчинимся любому решению.