ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спиваемся? Белорусы стали еще больше покупать алкоголя

29.07.2019 10:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

За полгода 2019 в розницу реализовано алкогольных напитков и пива на 1,8 млрд рублей



Всего в абсолютном алкоголе продано 3 млн 598,2 тыс. дал алкогольных напитков и пива. Рост составил 3,2%.

Водки в первом полугодии 2019 года продано 4 млн 216,2 тыс. дал - это на 1,1% больше, чем было год назад. Кстати, в общем объеме продаж алкоголя водка составила 46,9%.

Пива продано 19 млн 37,4 тыс. дал, что на 4,4% больше, чем за этот же период 2018 года. Доля этого напитка в общем объеме продаж алкоголя составила 21,2% (в первом полугодии 2018-го - 20,9%).
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За полгода 2019 в розницу реализовано алкогольных напитков и пива на 1,8 млрд рублей
 
Новости дня
Новости разные
 
В Ледовой арене бесплатно выступят фигуристы из Санкт-Петербурга
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика