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Как узнать о смерти диктатора при цензуре в СМИ

29.07.2019 10:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Здоровье диктаторов почти всегда табу, так что слухи и сплетни в закрытых авторитарных обществах – часто единственный способ узнать, жив ли еще правитель или уже умер.

Как граждане таких стран получают информацию, как ее проверяют и кому верят? Особенно в условиях, когда тишина обманчива и идет отчаянная борьба в окружении правителя за главный пост в стране? На примере ситуации вокруг внезапного исчезновения туркменского лидера Гурбангулы Бердымухамедова рассказывает журналист туркменской службы Радио Свобода Гузель Худайбердиева.

– О предполагаемой смерти Гурбангулы Бердымухамедова первым сообщил малоизвестный ютуб-канал, причем никаких доказательств этого не привел. Но это не помешало другим СМИ, в том числе и зарубежным, подхватить слух. Распространяются ли такие слухи внутри Туркменистана? Обсуждают ли эту тему простые люди, есть ли какие видимые признаки, что страна готовится к важному событию?

Новость, да, обсуждается в Туркменистане. Мы можем судить об этом только из сообщений наших корреспондентов, а также наших источников и обычных туркменистанцев, которые нам пишут, оставляют комментарии в социальных медиа, звонят по телефону.

Люди это обсуждают. Буквально вчера наш корреспондент сообщал о том, что несколько дней назад люди, встречаясь друг с другом, поздравляли друг друга. Мужчины предлагали "обмыть", обсуждали это на всех уровнях буквально вчера. Но сегодня многие сообщают друг другу, что это неправда.

– А что на официальных каналах? Какая сейчас официальная картинка в Туркменистане?

– Государственное телевидение является очень интересным источником информации.

Вот возьмем, к примеру, сюжет на государственном телевидении от 15 июля, когда президент Бердымухамедов последний раз показался на публике. Это был его выход, первый день отпуска, когда его показали с рукописью новой книги на фоне лекарственных растений, а также прогуливающегося с внуками и позирующего на фоне кошек. 

И даже эти кадры вызвали публичную дискуссию. Кому-то показалось, что действия политика были замедленны, что он был немного заторможенный.

Даже сам выбор тематики в принципе очень интересный, потому что его появление с котятами и с лекарственными растениями совпали с публикациями – нашими публикациями, а также публикациями других независимых СМИ – о жестоком преследовании, жестоком отлове животных в Туркменистане, в частности, кошек.

Также о лекарственных растениях как раз был ряд публикаций накануне: о том, что теперь знахари в Туркменистане также используют в качестве пособия книги президента о лекарственных растениях. В аптеках, в том числе столичных, вместо дефицитных лекарств предлагают людям настойки из лекарственных растений.


– Вспоминая ситуацию с бывшим президентом Туркменистана Сапармуратом Ниязовым, вспоминая ситуацию с Каримовым в соседнем Узбекистане, типична практика такого замалчивания?

– Да, это типичная практика. В самом Туркменистане, в истории Туркменистана, в период независимости уже были события в конце 2006 года, когда умер Сапармурат Ниязов. Несколько дней об этом не сообщалось. Сообщили об этом государственные СМИ и власти Туркменистана, только когда было все уже известно и было известно, кто возглавит государство.
 
Теги: Новости
 
 
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