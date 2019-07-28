Законопроект Канопацкой об изменении Избирательного кодекса ляжет под сукно?

Ответственным за законопроект депутатом назначена коммунистка Татьяна Марочкова,член постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту. Ответственным работником секретариата — Олег Марыскин, сын заместителя председателя Конституционного суда Александра Марыскина.





Официально считается, что законопроект проходит стадию подготовки к первому чтению, однако никаких заседаний по его рассмотрению не проводилось.





Конечно, в Беларуси были случае, когда даже бюджет страны принимался за один день и депутаты голосовали даже без текста законопроекта. Однако вряд ли это будет касаться изменения избирательного законодательства в сторону либерализации, предложенного депутатом от оппозиции. Таким образом, законопроект имеет мало шансов попасть на осеннюю сессию парламента, то есть к выборам Палаты представителей принят точно не будет. Ну а что касается президентских выборов в следующем году, то шансы исключительно теоретические.