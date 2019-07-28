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Чертова дюжина: суд снизил срок экс-чиновнику Мингорисполкома Барисевичу
Источник материала: Партизан
Коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси снизила срок наказания бывшему начальнику ГУПР Сергею Барисевичу на 1 год
Ранее он был приговорен к 14 годам лишения свободы. Верховный суд Беларуси отметил приговор суда первой инстанции в отношении Барисевича, сократив ему срок отбывания в исправительной колонии на один год.
Кроме этого, суд сократил срок наказания на 1 год Наталье Морозовой и назначил ей 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.
Решением суда из приговора Барисевичу и Морозовой исключены некоторые эпизоды дачи и получения взяток. Суд оставил данным обвиняемым конфискацию имущества.
Всем остальным фигурантам уголовного дела приговор оставлен прежним.
На оглашение приговора пришли несколько обвиняемых, которые находятся не под стражей, и несколько адвокатов.
Всего по делу о коррупции в ГУПРе Мингорисполклома обвиняемыми признаны 13 человек. Фигуранты дела были задержаны сотрудниками КГБ весной 2017 года сотрудниками КГБ.
На стадии предварительного расследования нескольким из них была изменена мера пресечения. Барисевич и еще четверо обвиняемых оставались под стражей.
Материалы дела составляют более 70 томов. Прокуроры зачитывали обвинение несколько дней.
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Коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси снизила срок наказания бывшему начальнику ГУПР Сергею Барисевичу на 1 год
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