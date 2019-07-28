Чертова дюжина: суд снизил срок экс-чиновнику Мингорисполкома Барисевичу









Ранее он был приговорен к 14 годам лишения свободы. Верховный суд Беларуси отметил приговор суда первой инстанции в отношении Барисевича, сократив ему срок отбывания в исправительной колонии на один год.





Кроме этого, суд сократил срок наказания на 1 год Наталье Морозовой и назначил ей 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.





Решением суда из приговора Барисевичу и Морозовой исключены некоторые эпизоды дачи и получения взяток. Суд оставил данным обвиняемым конфискацию имущества.





Всем остальным фигурантам уголовного дела приговор оставлен прежним.





На оглашение приговора пришли несколько обвиняемых, которые находятся не под стражей, и несколько адвокатов.





Всего по делу о коррупции в ГУПРе Мингорисполклома обвиняемыми признаны 13 человек. Фигуранты дела были задержаны сотрудниками КГБ весной 2017 года сотрудниками КГБ.









На стадии предварительного расследования нескольким из них была изменена мера пресечения. Барисевич и еще четверо обвиняемых оставались под стражей.





Материалы дела составляют более 70 томов. Прокуроры зачитывали обвинение несколько дней.



