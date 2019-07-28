Надо ли Минску участие в миротворческих операциях?









В ходе встреч белорусской делегации с представителями военного руководства ряда государств в рамках конференции ООН по вопросам миротворчества Минск заявил о готовности увеличить свой вклад в укрепление миротворческого потенциала ООН. Секретариат ООН намерен поддержать Беларусь в этом стремлении.





Два года назад белорусская сторона уже заявляла намерения более активно участвовать в миротворческой деятельности ООН в международных операциях в Ливане и Центральной Африке.





«Однако с тех пор прогресса в этом направлении нет. Как не наблюдается и усилий по расширению миротворческого потенциала белорусской армии: он по-прежнему ограничен миротворческой ротой и небольшими вспомогательными подразделениями», — отмечается в обзоре «Беларусь в фокусе».









По оценке экспертов, белорусские власти рассматривают участие в миротворческих миссиях ООН «как имиджевую деятельность, а также инструмент политического диалога с отдельными странами Запада по тематике международной безопасности».





«Официальный Минск явно не планирует масштабного участия белорусских формирований в миротворческих миссиях, предпочитая решать текущие политические задачи в традиционной для себя манере, используя тематику поддержки миротворческих операций ООН как повод и инструмент диалога», — констатируют эксперты.