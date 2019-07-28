На Мстиславщине военные будут помогать аграриям в уборке урожая

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Оказание помощи в уборке хлеба военными стало уже доброй традицией. Не стала исключением и нынешняя жатва: в район прибыла колонна, состоящая из «Уралов», и МАЗов подразделений воздушно-военных сил войск противовоздушной обороны Бобруйского 147 зенитного ракетного полка, которые будут задействованы на перевозке хлеба нового урожая.

Со словами искренней признательности к военным обратился заместитель председателя райисполкома-начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Сергей Маслаков. Он подчеркнул, что военные водители своей добросовестной работой и ответственностью не единожды демонстрировали, что наша армия сильна не только в обеспечении обороноспособности страны.

— На протяжении многих лет в жаркую уборочную страду военнослужащие подставляют своё крепкое плечо сельчанам, помогая в перевозке зерна с полей, доставке его на элеваторы, выполнении других сельскохозяйственных работ, — сказал Сергей Стефанович и выразил уверенность, что и нынешний год не станет исключением.

С приветственным словом к военным также обратился председатель райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса Владимир Змушко, который напомнил о необходимости строгого соблюдения мер техники безопасности, рассказал об организованных бытовых условиях.

Кстати, проживать военнослужащие будут в общежитии колледжа, завтраки для них организованы в кафе «Дубрава», обеды и ужины — в тех хозяйствах, где будут работать.

— Техника наша исправна, большинство прибывших военнослужащих — контрактники, люди опытные и не только с честью выполняющие воинский долг, но и умеющие трудиться, — рассказал командир прибывшего подразделения майор Руслан Панов. — Нам не в тягость оказать помощь сельскому хозяйству. Это наша родная земля, она нас кормит.

Всего на помощь мстиславским аграриям прибыло 24 военнослужащих. Работать они будут в ОАО «Натопа-Агро», «СГЦ «Вихра», «Знамя труда», «Мазоловское». Кроме автомобилей, которые будут непосредственно заняты на перевозке зерна, в военизированной колонне есть топливозаправщик, своя ремонтная мастерская, санитарная машина.

Валентина КРАВЦОВА.