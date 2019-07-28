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Из-за аномальной жары в Гренландии могут растаять ледники

29.07.2019 11:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Согласно заявлению ООН, поток горячего воздуха, который вызвал рекордную жару в Европе, двинется в сторону Гренландии, где может способствовать рекордному таянию ледникового покрова. Об этом пишет Lenta.ru.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: wikipedia

По словам Клэр Наллис (Clare Nullis), пресс-секретаря Всемирной метеорологической организации США, горячий воздух из Африки превзошел прошлые температурные рекорды в Европе на 2−4 градуса Цельсия, что является невероятным климатическим событием. Поскольку в дальнейшем волна жары отправится в Гренландию, на острове будет наблюдаться усиление таяния льда, которое может побить рекорд 2012 года. Тогда ледяной слой утончался со скоростью несколько десятков метров в день.

В июле 2019 года Гренландия в результате поверхностного таяния уже потеряла 160 миллиардов тонн льда. При этом общая толщина льда составляет около трех километров, а его объем — 2,9 миллиона кубических километров. В случае его полного таяния уровень Мирового океана повысился бы на семь метров.

Согласно Британскому метеорологическому бюро, к 2050 году волны жаркого воздуха, которые будут бить температурные рекорды, начнут происходить каждый год.

 
 
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В июле 2019 года Гренландия в результате поверхностного таяния уже потеряла 160 миллиардов тонн льда.
 
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