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Милиция нашла пропавшую в Минске воспитанницу детдома
Источник материала: БелТА
29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция нашла пропавшую в Минске почти две недели назад воспитанницу детдома, сообщили БЕЛТА в Октябрьском РУВД Минска.
"Сотрудниками Октябрьского РУВД установлено местонахождение без вести пропавшей 15-летней Алины Гавраниной. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - проинформировали в милиции.
Как сообщалось, девушка 16 июля ушла из детского дома №7 "СемьЯ" и пропала. Ее разыскивала милиция.-0-
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29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция нашла пропавшую в Минске почти две недели назад воспитанницу детдома, сообщили БЕЛТА в Октябрьском РУВД Минска. "Сотрудниками...
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