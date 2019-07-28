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Вафельный стаканчик. Смотрите, какие симпатичные киоски-мороженое появились в Гродно
Источник материала: Tut.by
В Гродно появились симпатичные киоски-мороженое от «Молочного мира». Необычные торговые объекты начали устанавливать на улицах областного центра в минувшую пятницу,
Первый киоск в виде вафельного стаканчика появился в парке имени Жилибера, второй — на улице Горновых около бывшей фабрики мороженого ОАО «Молочный мир».
Новые торговые точки устанавливала компания из Гомеля. Планируется, если такие киоски будут пользоваться популярностью у горожан, то их станет больше.
В продаже — конечно, мороженое от «Молочного мира», а в дальнейшем покупателям будут предлагать развесное мороженое и молочные коктейли, а также напиток «Био Ритм» из сыворотки.
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В Гродно появились симпатичные киоски-мороженое от «Молочного мира». Необычные торговые объекты начали устанавливать на улицах областного центра в минувшую...
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