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Вафельный стаканчик. Смотрите, какие симпатичные киоски-мороженое появились в Гродно

29.07.2019 11:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно появились симпатичные киоски-мороженое от «Молочного мира». Необычные торговые объекты начали устанавливать на улицах областного центра в минувшую пятницу, сообщает портал New Grodno.


Фото: newgrodno.by

Первый киоск в виде вафельного стаканчика появился в парке имени Жилибера, второй — на улице Горновых около бывшей фабрики мороженого ОАО «Молочный мир».


Фото: newgrodno.by

Фото: newgrodno.by

Новые торговые точки устанавливала компания из Гомеля. Планируется, если такие киоски будут пользоваться популярностью у горожан, то их станет больше.


Фото: newgrodno.by

В продаже — конечно, мороженое от «Молочного мира», а в дальнейшем покупателям будут предлагать развесное мороженое и молочные коктейли, а также напиток «Био Ритм» из сыворотки.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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В Гродно появились симпатичные киоски-мороженое от «Молочного мира». Необычные торговые объекты начали устанавливать на улицах областного центра в минувшую...
 
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