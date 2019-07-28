Вафельный стаканчик. Смотрите, какие симпатичные киоски-мороженое появились в Гродно

Источник материала: Tut.by

В Гродно появились симпатичные киоски-мороженое от «Молочного мира». Необычные торговые объекты начали устанавливать на улицах областного центра в минувшую пятницу, сообщает портал New Grodno.



Фото: newgrodno.by

Первый киоск в виде вафельного стаканчика появился в парке имени Жилибера, второй — на улице Горновых около бывшей фабрики мороженого ОАО «Молочный мир».



Фото: newgrodno.by



Фото: newgrodno.by

Новые торговые точки устанавливала компания из Гомеля. Планируется, если такие киоски будут пользоваться популярностью у горожан, то их станет больше.



Фото: newgrodno.by

В продаже — конечно, мороженое от «Молочного мира», а в дальнейшем покупателям будут предлагать развесное мороженое и молочные коктейли, а также напиток «Био Ритм» из сыворотки.