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Лекции, выставки, кинопоказы и опен-эйр. В Минске начался двухнедельный фестиваль Vulica Brasil

29.07.2019 11:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске начался фестиваль Vulica Brasil, который закроют на следующей неделе опен-эйром Октябрьской улице. Вот что будет в программе фестиваля эти две недели.


Фото: Владимир Евстафьев

Лекции по урбанистике, мастер-классы, танцы и театр

Вторник, 30 июля

Серия открытых мастер-классов по арт-техникам (академический рисунок, наклейки, муралы, трафареты, постеры, каллиграфия). Ok16, улица Октябрьская, 16. Начало: 19.00.

Среда, 31 июля

Кинопоказ олдскульной ленты про граффити Style Wars. Культурный центр «Корпус», проспект Машерова, 9. Начало: 20.00.

Четверг, 1 августа

Творческая встреча с бразильскими и белорусскими художниками. Space, улица Октябрьская, 16а. 19:00−22:00.

Пятница, 2 августа

Вечер уличного искусства «Свобода стиля» и презентация коллекции одежды и эко-аксессуаров Vulica Brasil. Dandyland, улица Октябрьская, 19/4. Начало: 20.00.

Суббота и воскресенье, 3−4 августа

Эко-маршрут, участие Vulica Brasil в фестивале Sprava. Деревня Белая Церковь, Витебская область.

Понедельник, 5 августа

Открытие выставки Vulica Gallery. Галерея современного искусства «Ў», улица Октябрьская, 19. Начало: 18.30.

Открытая лекция бразильского архитектора Lourenço Gimenes «Счастливый город: как урбанистика может улучшать настроение». Культурный центр «Корпус», проспект Машерова, 9. Начало: 20.00.

Вторник, 6 августа

Посадка леса беспрерывного цветения. Возле Ok16, улица Октябрьская, 16. 5:31−20:59.

Воркшоп для специалистов по урбанистике от бразильского архитектора Lourenço Gimenes. Работа над генпланом и урбан-объектом Vulica Brasil 2021. Ok16, улица Октябрьская, 16. 19:00—22:00.

Среда, 7 августа

Кинопоказ ленты про бразильских фотографов «Image makers: Изображения отсутствия». Открытие кинофотовыставки, дискуссия на тему креативного фото. Культурный центр «Корпус», проспект Машерова, 9. Начало: 20.00.

Четверг, 8 августа

Посещение детского лагеря «Свитязь». Деревня Новосады, Новогрудский район.

Пятница, 9 августа

Второй этап воркшопа для специалистов по урбанистике от бразильского архитектора Lourenço Gimenes. Lo-Fi Customs, улица Октябрьская, 16/3. 19:00−22:00.

Суббота, 10 августа

До самого утра будет проходить опен-эйр-закрытие фестиваля с танцами, театром, фильмами, визуальным искусством, музыкой, фудкортом, модной ярмаркой, спортивными мероприятиями и лекциями. Закрытие фестиваля пройдет на улице Октябрьской, которую для этого сделают пешеходной. 12:00—12:00(+1).

На каких улицах появятся новые граффити?

Сегодня, 29 июля, художники приступают к работе. Кто будет рисовать, что и где, сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

Criola (Бразилия). В ее работах — борьба женщин за свои права. Художница вдохновляется бразильской природой, культурой, индейцами и городскими легендами. Criola — первая девушка-хедлайнер Vulica Brasil. Ее работа уже совсем скоро появится на улице Тростенецкой.

Zahar Kudin (Беларусь). Представитель белорусского абстрактного экспрессионизма. Сам свое творчество называет нейро-артом. Именно в этой стилистике его произведение в черно-белых (и, возможно, розовом) цветах вскоре смогут оценить горожане.

— Моя задача — максимально уйти от всех образов, в тотальную абстракцию, — говорит автор. — Я буду рисовать на улице Захарова, в районе хладокомбината № 1. Мне очень нравится, что вокруг сталинский ампир. Вместе с суперсовременной живописью должно классно сочетаться.

Doctor Oy (Беларусь). Один из авторов, который сам изъявил желание принять участие в фестивале. Художник родом из Пинска. В столице на жилом доме № 17 на улице Мясникова нарисует мурал «Яйцо», в котором совместит явления, характерные для разных поколений.

— Хочу выпить чаю с жителями дома, на котором появится изображение, — комментирует художник. — Здание не из определенного списка, поэтому эскиз нужно презентовать людям, которые там живут. Если им понравится, работа состоится.

Os Gemeos. Братья из Бразилии Густав и Атавиа Пандолфа. Их персонажи — желтые человечки — присутствуют на многих стрит-арт-работах в Минске. В этом году авторы тоже приедут в столицу и нарисуют еще одного великана.

Brunobig Carneiro. Уличный художник и дизайнер из Бразилии. Его работа разместится возле пространства «Песочница» — на улице Куйбышева, 45. Эскиз мурала уже готов, рисунок называется «Ухаживай за своим садом». Бруно уверен: чтобы быть счастливым человеком и обрести настоящую любовь, нужно сначала научиться любить себя.

Каролина Полякова. Фотохудожник из Лиды.

— Во время фестиваля мои работы будут размещены на билбордах. Я создаю фотоколлажи, на их создание меня вдохновляет именно Минск. Я снимаю столицу и представляю ее чуть более фантастической, чем она есть на самом деле, — говорит Каролина.

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Теги: Минск
 
 
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