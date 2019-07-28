Посмотрите, как выглядит экзоскелет для российского солдата будущего

Источник материала: Tut.by

В российском технополисе «Эра» в Анапе показали новейший пассивный экзоскелет для солдат будущего. Демонстрация прошла в ходе четвертой военно-научной конференции «Роботизация Вооруженных Сил Российской Федерации». Об этом пишет «Звезда».

Пассивным такой маршевый экзоскелет называется потому, что он не имеет собственной энергетической установки, увеличивающей возможности бойца. Но даже в таком виде экзоскелет обеспечивает большую эффективность солдата при передвижении.

Программа в экзоскелете позволяет запустить любые параметры ходьбы, движение происходит за счет переноса центра тяжести.