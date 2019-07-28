Глава Минкомсвязи РФ: белорусские операторы не готовы вводить бесплатные входящие в роуминге

Источник материала: Tut.by

Несмотря на то, что Россия и Беларусь уже два года обсуждают аспекты отмены роуминга, сторонам вновь не удалось прийти к общему знаменателю. Как сообщил журналистам глава Минкомсвязи РФ Константин Носков, белорусские операторы не готовы к введению бесплатных входящих для путешествующих абонентов. Об этом пишет РИА «Новости».



Фото: NordWood Themes / unsplash.com

«Долго ведем переговоры, но не могу порадовать результатами. В какой-то момент — полгода назад — мне показалось, что мы договорились, но сейчас позиции опять достаточно сильно отличаются, — сказал Носков. — Отличаются, прежде всего, в понимании, что такое роуминг. В нашем понимании отсутствие роуминга — это бесплатные входящие звонки. До этого мы договориться с нашими белорусскими коллегами не можем».

Он также отметил, что белорусские операторы не готовы пойти на бесплатные входящие.

Ранее мы писали об отмене роуминга с точки зрения белорусской стороны. Представители НЦОТ считают, что бесплатные входящие для путешествующих абонентов не выгодны для белорусских операторов. Дело в том, что речь идет только о бесплатных входящих звонках. Российский вариант, по словам представителей НЦОТ, не предполагает какого-либо четкого механизма, обязывающего операторов обеспечить этот самый «ноль за входящие» либо снизить тарифы на другие услуги в роуминге (исходящие звонки, СМС-сообщения). Идея в том, что все эти задачи выполнит «невидимая рука рынка».

Вместо этого белорусы предлагают воспользоваться опытом Евросоюза и ввести предельные максимальные розничные тарифы для всех звонков в роуминге. Другими словами, наша сторона выступает за установление равных для граждан двух стран тарифов в роуминге — в 2−10 раз ниже, чем те, что существуют сейчас.

2 августа в Полоцке запланированы переговоры с российской стороной по этому вопросу.