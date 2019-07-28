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Глава Минкомсвязи РФ: белорусские операторы не готовы вводить бесплатные входящие в роуминге
Источник материала: Tut.by
Несмотря на то, что Россия и Беларусь уже два года обсуждают аспекты отмены роуминга, сторонам вновь не удалось прийти к общему знаменателю. Как сообщил журналистам глава Минкомсвязи РФ Константин Носков, белорусские операторы не готовы к введению бесплатных входящих для путешествующих абонентов. Об этом
«Долго ведем переговоры, но не могу порадовать результатами. В какой-то момент — полгода назад — мне показалось, что мы договорились, но сейчас позиции опять достаточно сильно отличаются, — сказал Носков. — Отличаются, прежде всего, в понимании, что такое роуминг. В нашем понимании отсутствие роуминга — это бесплатные входящие звонки. До этого мы договориться с нашими белорусскими коллегами не можем».
Он также отметил, что белорусские операторы не готовы пойти на бесплатные входящие.
Ранее мы
Вместо этого белорусы предлагают воспользоваться опытом Евросоюза и ввести предельные максимальные розничные тарифы для всех звонков в роуминге. Другими словами, наша сторона выступает за установление равных для граждан двух стран тарифов в роуминге — в 2−10 раз ниже, чем те, что существуют сейчас.
2 августа в Полоцке запланированы переговоры с российской стороной по этому вопросу.
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Россия и Беларусь уже два года, с лета 2017 года, обсуждают, что означает отмена роуминга для жителей этих двух стран.
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