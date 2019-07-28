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В Пинске прошли областные соревнования "Лесоруб-2019"

29.07.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

>   В минувшую пятницу в Пинске собрались работники леса Брестчины, чтобы в рамках областных соревнований среди вальщиков «Лесоруб-2019» определить лучший лесхоз региона. На стадионе аграрно-технического колледжа весь день слышался рев бензопил.




 Соревнования проводятся каждые два года с целью выявления лучших вальщиков леса и популяризации этой профессии, которая по-прежнему остается одной из самых травмоопасных. Состязания имеют еще и образовательный момент, так как участники демонстрируют свои навыки и компетентность со всех ракурсов профессии, а также охраны труда. От лесорубов, кроме силы, требуются еще скорость и точность.




  Такие первенства проводятся и на международном уровне, где белорусы традиционно занимают высокие места. Их успехи являются показателем достойного уровня развития лесной отрасли страны. К слову, в нынешнем году организаторы областного конкурса приняли решение, что следующие соревнования пройдут на базе того лесхоза, который займет последнее место. Объясняется это тем, что к лидерам необходимо подтягивать отстающих и организация конкурса может стать толчком для улучшения их развития.




  В соревнованиях вне конкурса приняла участие команда из Польши, которая стала лучшей в своей стране. К нам она приезжала и на предыдущие соревнования, а в прошлом году сборная Беларуси побывала в Польше.




  - Гости из-за границы приглашаются не для того, чтобы показать нам какой-то европейский уровень, ведь наши ребята не хуже. Например, действующим чемпионом мира является национальная сборная Беларуси, - рассказывает главный лесничий Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Александр МАТЮШЕВСКИЙ. - Это происходит с целью обмена опытом.




  Конкурс состоит из нескольких видов соревнований, за которые участники получают баллы. Например, замена цепи, обрезка сучьев, раскряжевка комбинированным резом, валка деревьев. Кстати, раньше валку деревьев проводили непосредственно в лесу в естественных условиях, теперь же происходит имитация - в землю бетонируются столбы.

  Судьи оценивали скорость и технику выполнения, а также соблюдение правил безопасности.

  Таким образом, третье место завоевала команда Пружанского лесхоза, второе - Ивацевичского. А неоспоримым победителем стал Телеханский лесхоз. Пинчанам не хватило совсем немного - они на четвертой позиции.

  А Дрогичинский лесхоз примет следующие соревнования у себя.

  Ирина ДЕНИСОВИЧ
  Фото автора

 
 
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  В минувшую пятницу в Пинске собрались работники леса Брестчины, чтобы в рамках областных соревнований среди вальщиков «Лесоруб-2019» определить лучший лесхоз...
 
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