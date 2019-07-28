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Кредитный центр банка ВТБ (Беларусь) открылся в Глуске

29.07.2019 11:38 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Кредитный центр банка ВТБ (Беларусь) открылся в городе Глуске по адресу: ул. Кирова, 10. Расширение сети позволит жителям районного центра и небольших близлежащих населенных пунктов воспользоваться банковскими услугами и получить профессиональную консультацию. Специалисты банка помогут в минимальные сроки подобрать и оформить оптимальный вариант кредита. 

В rредитных центрах ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) можно оформить потребительский кредит наличными на сумму до 15 000 белорусских рублей или получить международную платежную карточку с возможностью установить по ней кредитный лимит на сумму 5000 белорусских рублей. 

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625

 
 
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Кредитный центр банка ВТБ (Беларусь) открылся в городе Глуске по адресу: ул. Кирова, 10. Расширение сети позволит жителям районного центра и небольших близлежащих...
 
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