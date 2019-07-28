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Стрелки девяти первичных охотколлективов Вороновского района сразились в меткости

29.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Стрелки девяти первичных охотколлективов Вороновского района сразились в меткости

В карьере вблизи деревни Дайнова прошли районные соревнования по стрелково-охотничьему двоеборью. Место для таких целей идеальное: безлюдно, склоны глушат звук выстрелов и снижают риск рикошета. Организаторами мероприятия выступила районная организационная структура РГОО «БООР».


Стрелки девяти первичных охотколлективов Вороновского района сразились в меткости
Стрелки девяти первичных охотколлективов Вороновского района сразились в меткости
Стрелки девяти первичных охотколлективов Вороновского района сразились в меткости

На любой охоте итогом поиска, выслеживания или скрадывания дичи является надежный, верный выстрел. В охотничьем многоборье развиваются все навыки владения оружием. Да и зрелище это увлекательное и интересное. В программу состязаний входили стрельба с 35 метров по мишени «Стоящая косуля» и стендовая стрельба по летающим тарелочкам с трех позиций. Участники соревновались в меткости, производя выстрелы из гладкоствольного оружия патронами с дробью и пулями. Набранные очки шли как в личный зачет, так и в общую копилку команды. Очередность стрельбы установил жребий.

 


Стрелки девяти первичных охотколлективов Вороновского района сразились в меткости
Стрелки девяти первичных охотколлективов Вороновского района сразились в меткости
Стрелки девяти первичных охотколлективов Вороновского района сразились в меткости
Стрелки девяти первичных охотколлективов Вороновского района сразились в меткости
Стрелки девяти первичных охотколлективов Вороновского района сразились в меткости
Стрелки девяти первичных охотколлективов Вороновского района сразились в меткости
Стрелки девяти первичных охотколлективов Вороновского района сразились в меткости
Стрелки девяти первичных охотколлективов Вороновского района сразились в меткости
Стрелки девяти первичных охотколлективов Вороновского района сразились в меткости

На позиции раз за разом выходили три стрелка — такое количество участников было в команде каждого охотколлектива. После завершения выступления, судья вел строгий подсчет очков у мишени. А охотники анализировали, что послужило причиной удачного или не совсем такового попадания в цель. Надо сказать, что даже мастера охотничьего дела иногда стреляли «в молоко». Лидерами же в состязании «Стоящая косуля» стали Виталий Салманович с 27 баллами из 40 возможных, Игорь Соколовский, Павел Кахоцкий, Иван Лукашун (по 26 баллов) и Збигнев Своробович (25). На втором этапе меткость и реакцию проверяли на стендовой стрельбе. Здесь более успешно себя проявили Сергей Баенский и Юрий Галицкий, попавшие в летящие тарелочки 8 из 10 раз.


Стрелки девяти первичных охотколлективов Вороновского района сразились в меткости
Стрелки девяти первичных охотколлективов Вороновского района сразились в меткости
Стрелки девяти первичных охотколлективов Вороновского района сразились в меткости
Стрелки девяти первичных охотколлективов Вороновского района сразились в меткости
Стрелки девяти первичных охотколлективов Вороновского района сразились в меткости
Стрелки девяти первичных охотколлективов Вороновского района сразились в меткости
Стрелки девяти первичных охотколлективов Вороновского района сразились в меткости
Стрелки девяти первичных охотколлективов Вороновского района сразились в меткости
Стрелки девяти первичных охотколлективов Вороновского района сразились в меткости
Стрелки девяти первичных охотколлективов Вороновского района сразились в меткости


Стрелки девяти первичных охотколлективов Вороновского района сразились в меткости

— Во все времена в охотники брали только сильных, отважных и ловких мужчин. Это достаточно тяжелый труд, — говорят вороновцы Франц Иванович Алексюк и Александр Григорьевич Войт, охотники с 50-летним стажем. — Для успеха на начальном этапе должен быть хотя бы широкой кругозор. Затем задача для стойких — сидеть в засаде, «быть на номере», говоря охотничьим языком, или «быть в загонке». Пешим ходом преследовать добычу поручается очень выносливым людям, ведь за одну охоту можно пройти и не один десяток километров. А вообще, охота — занятие для души. И не важно, в какой профессии ты себя релизовываешь, это хобби объединяет людей. Вот, к примеру, Александр — летчик, а я всю жизнь в бытовом обслуживании населения трудился, — добавляет Франц Иванович. — Сегодня мы в качестве болельщиков и зрителей — пусть молодые посоревнуются.


Стрелки девяти первичных охотколлективов Вороновского района сразились в меткости
Стрелки девяти первичных охотколлективов Вороновского района сразились в меткости
Стрелки девяти первичных охотколлективов Вороновского района сразились в меткости

Поддержку для некоторых участников состязаний оказывали и родные. Скрестив пальцы и загадав о победе Збигнева Своробовича, следили за стрельбой его супруга Светлана, три дочери и племянник — внушительная команда болельщиков!

Итоговый подсчет баллов определил команду-победительницу и самых метких охотников. Первое место занял Погородненский первичный охотколлектив (141 балл), второе —Жирмунский (117), третье — Вороновский (103). За победу в стрелково-охотничьем многоборье, помимо диплома, руководитель районной организационной структуры БООР Александр Кулик вручил разрешение на добычу косули (самца взрослого трофейного) по минимальной цене сроком охоты — на два дня. Команды-призеры и победители в личном зачете — Виталий Салманович, Юрий Галицкий и Павел Кахоцкий — также были отмечены.


Стрелки девяти первичных охотколлективов Вороновского района сразились в меткости
Стрелки девяти первичных охотколлективов Вороновского района сразились в меткости
Стрелки девяти первичных охотколлективов Вороновского района сразились в меткости
Стрелки девяти первичных охотколлективов Вороновского района сразились в меткости
Стрелки девяти первичных охотколлективов Вороновского района сразились в меткости
Стрелки девяти первичных охотколлективов Вороновского района сразились в меткости
Стрелки девяти первичных охотколлективов Вороновского района сразились в меткости
Стрелки девяти первичных охотколлективов Вороновского района сразились в меткости

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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В карьере вблизи деревни Дайнова прошли районные соревнования по стрелково-охотничьему двоеборью. Место для таких целей идеальное: безлюдно, склоны глушат звук...
 
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