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Беларусь ограничила ввоз свинины из Болгарии и Словакии

29.07.2019 11:54 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беларусь ограничила ввоз свинины из Болгарии и Словакии

Беларусь ограничила ввоз свинины из Болгарии и Словакии из-за африканской чумы свиней.

Как сообщил Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, по информации Международного эпизоотического бюро, на территории Болгарии и Кошицкого края Словакии зарегистрированы случаи заболевания свиней АЧС.

В связи с этим введены временные ограничения на ввоз в Беларусь из Болгарии и Словакии живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другой продукции.

Также отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров из Болгарии и Словакии в Беларусь. В департаменте информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности.

 
 
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Беларусь ограничила ввоз свинины из Болгарии и Словакии из-за африканской чумы свиней.
 
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