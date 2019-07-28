Источник материала: Ежедневник





Беларусь ограничила ввоз свинины из Болгарии и Словакии из-за африканской чумы свиней.

Как сообщил Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, по информации Международного эпизоотического бюро, на территории Болгарии и Кошицкого края Словакии зарегистрированы случаи заболевания свиней АЧС.

В связи с этим введены временные ограничения на ввоз в Беларусь из Болгарии и Словакии живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другой продукции.

Также отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров из Болгарии и Словакии в Беларусь. В департаменте информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности.