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Власти хотят ввести новые льготы для работы ИП и предприятий на селе и продлить старые послабления
Источник материала: Tut.by
Власти намерены продлить льготы для бизнеса на селе до конца 2030 года. Министерство антимонопольного регулирования и торговли подготовило соответствующий проект указа.
Согласно проекту нового документа льготный период решено продлить до конца 2030 года.
Появятся и новые льготы для бизнеса на селе. К примеру, планируется установить отдельный льготный тариф для объектов торговли и общепита в сельской местности.
— Сейчас организации, осуществляющие торговлю на селе, платят за электроэнергию больше, чем организации, которые оказывают бытовые услуги. Наверное, это несправедливо. Поэтому в проекте указа мы предусмотрели норму, которая предоставляет равные условия в этой части, — прокомментировал нововведение первый замминистра МАРТ Артур Карпович.
Еще одно послабление — стало возможным сдавать в аренду и отчуждать объекты недвижимого имущества даже если на них нет документов, удостоверяющих государственную регистрацию их создания.
На сегодня льготы, предусмотренные указом № 345, распространяются почти на 18 тысяч поселков и деревень, а это больше 80% от всех сельских населенных пунктов Беларуси.
Послаблениями, которые дал документ, в прошлом году воспользовалось 1107 предпринимателей. За это время открылось 388 торговых объектов и 77 объектов общественного питания. Количество автомагазинов выросло до 822 штук.
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