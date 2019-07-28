Власти хотят ввести новые льготы для работы ИП и предприятий на селе и продлить старые послабления

Источник материала: Tut.by

Власти намерены продлить льготы для бизнеса на селе до конца 2030 года. Министерство антимонопольного регулирования и торговли подготовило соответствующий проект указа. Документ , как планируется, внесет некоторые изменения в указ № 345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания», который приняли в 2017 году.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, президентский указ № 345 с 1 января 2018 года разрешил ИП и юрлицам осуществлять торговлю и услуги по общественному питанию и бытовым услугам на селе на льготных условиях. Послабления получили и те, кто оказывал бытовые услуги и по общественному питанию в малых городах и городских поселках — с населением от 2 до 10 тысяч человек. Предполагалось, что льготы будут действовать до 31 декабря 2022 года.

Согласно проекту нового документа льготный период решено продлить до конца 2030 года.

Появятся и новые льготы для бизнеса на селе. К примеру, планируется установить отдельный льготный тариф для объектов торговли и общепита в сельской местности.

— Сейчас организации, осуществляющие торговлю на селе, платят за электроэнергию больше, чем организации, которые оказывают бытовые услуги. Наверное, это несправедливо. Поэтому в проекте указа мы предусмотрели норму, которая предоставляет равные условия в этой части, — прокомментировал нововведение первый замминистра МАРТ Артур Карпович.

Еще одно послабление — стало возможным сдавать в аренду и отчуждать объекты недвижимого имущества даже если на них нет документов, удостоверяющих государственную регистрацию их создания.

На сегодня льготы, предусмотренные указом № 345, распространяются почти на 18 тысяч поселков и деревень, а это больше 80% от всех сельских населенных пунктов Беларуси.

Послаблениями, которые дал документ, в прошлом году воспользовалось 1107 предпринимателей. За это время открылось 388 торговых объектов и 77 объектов общественного питания. Количество автомагазинов выросло до 822 штук.