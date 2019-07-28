Источник материала: Виртуальный Брест

Время ягодного сезона, которое приходится на разгар лета, многие ганцевчане используют не для отдыха, а для заработка. Самые выносливые жители района уже месяц пропадают в чернике. Кому черника не под силу – зарабатывают на голубике.





Сколько в Ганцевичах можно заработать на сборе голубики на плантациях / Фото: Сергей Багров

В Ганцевичском районе есть три крупные плантации голубики, которую выращивают фермеры. Собирать урожай голубики помогают жители Ганцевичского района и города Барановичей. Каждый день на плантации на автобусах доставляют десятки работников. При хорошей погоде рабочий день длится с 9 до 18 часов, с перерывом на обед с 13 до 14 часов.

За день сбора ягод работникам платят по разному. На плантации возле Куково оплата за днёвку – 25 рублей. Рассчитывают работников в конце каждого дня. При расчёте недобросовестных сборщиков просят оставаться отдыхать дома. В воскресенье выходной для всех.





Сколько в Ганцевичах можно заработать на сборе голубики на плантациях / Фото: Сергей Багров

На плантации возле деревни Красыничи предприниматель из Барановичей задействует более сотни работников, в том числе и из Барановичей. За днёвку сборщики зарабатывают 28 рублей. Но расчёт получают не каждый день, а в конце недели – по субботам.





Сколько в Ганцевичах можно заработать на сборе голубики на плантациях / Фото: Сергей Багров

"Мне очень нравятся условия. Где у нас в Ганцевичах за неделю заработаешь 135 рублей?", – сказала ганцевчанка.

На сборе голубики возле деревни Борки установлена почасовая оплата труда – по 3 рубля. Работников рассчитывают в конце дня, в зависимости от отработанного времени. В Рабочий день зависит от погоды – голубику собирают только в сухую погоду. В дождливую – работники отдыхают дома.





Сколько в Ганцевичах можно заработать на сборе голубики на плантациях / Фото: Сергей Багров

Как рассказала одна из сельчанок, на чернике пока удаётся подзаработать больше, чем на голубике – по 35-40 рублей за день при цене за килограмм черники 3 рубля 80 копеек.