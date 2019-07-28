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Сколько в Ганцевичах можно заработать на сборе голубики на плантациях
29.07.2019 12:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Время ягодного сезона, которое приходится на разгар лета, многие ганцевчане используют не для отдыха, а для заработка. Самые выносливые жители района уже месяц пропадают в чернике. Кому черника не под силу – зарабатывают на голубике.
Сколько в Ганцевичах можно заработать на сборе голубики на плантациях / Фото: Сергей Багров
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За день сбора ягод работникам платят по разному. На плантации возле Куково оплата за днёвку – 25 рублей. Рассчитывают работников в конце каждого дня. При расчёте недобросовестных сборщиков просят оставаться отдыхать дома. В воскресенье выходной для всех.
Сколько в Ганцевичах можно заработать на сборе голубики на плантациях / Фото: Сергей Багров
На плантации возле деревни Красыничи
Сколько в Ганцевичах можно заработать на сборе голубики на плантациях / Фото: Сергей Багров
На сборе голубики возле деревни Борки установлена почасовая оплата труда – по 3 рубля. Работников рассчитывают в конце дня, в зависимости от отработанного времени. В Рабочий день зависит от погоды – голубику собирают только в сухую погоду. В дождливую – работники отдыхают дома.
Сколько в Ганцевичах можно заработать на сборе голубики на плантациях / Фото: Сергей Багров
Как рассказала одна из сельчанок, на чернике пока удаётся подзаработать больше, чем на голубике – по 35-40 рублей за день при цене за килограмм черники 3 рубля 80 копеек.
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Время ягодного сезона, которое приходится на разгар лета, многие ганцевчане используют не для отдыха, а для заработка. Самые выносливые жители района уже месяц...
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