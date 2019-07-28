|
Дорого обошлась жителю Ольшан стрельба по собакам
29.07.2019 12:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Мужчину водительских прав лишили, ружье конфисковали и назначили штраф свыше 3 тысяч рублей.
Снимок носит иллюстративный характер / Фото из архива Медиа-Полесья
Читатели Медиа-Полесья интересуются, чем закончилась история со стрельбой по бегавшим во дворе собакам, имевшая место в Ольшанах зимой нынешнего года?
Напомним, что
На место происшествия незамедлительно выехали ближайшие наряды милиции, туда же направили следственно-оперативную группу. Личность подозреваемого была установлена. Им оказался 31-летний, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель.
Как выяснилось, в ту ночь молодой человек передвигался на автомобиле. На момент задержания сотрудниками
Свой поступок задержанный объяснил тем, что за несколько часов до произошедшего он возвращался домой, поскользнулся и упал возле забора, а потревоженные им собаки, находившиеся во дворе дома, умудрились через щель схватить его за руку. Вот он и вернулся с ружьём, чтобы наказать животных.
Как рассказал Медиа-Полесью заместитель начальника Столинского РОВД Алексей Козуля, за целый ряд административных правонарушений на данного гражданина было составлено 9 протоколов. Его лишили водительских прав сроком на три года, охотничье ружьё конфисковано. Общий размер штрафов составил более 3 тысяч рублей. На сегодняшний день все они уплачены.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчину водительских прав лишили, ружье конфисковали и назначили штраф свыше 3 тысяч рублей. Снимок носит иллюстративный характер / Фото из архива...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)