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Дорого обошлась жителю Ольшан стрельба по собакам

29.07.2019 12:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Мужчину водительских прав лишили, ружье конфисковали и назначили штраф свыше 3 тысяч рублей.

Дорого обошлась жителю Ольшан стрельба по собакам

Снимок носит иллюстративный характер / Фото из архива Медиа-Полесья

Читатели Медиа-Полесья интересуются, чем закончилась история со стрельбой по бегавшим во дворе собакам, имевшая место в Ольшанах зимой нынешнего года?

Напомним, что инцидент произошёл в ночь на 13 января. Звонок в милицию поступил от 17-летней девушки. Она сообщила, что неизвестный произвёл не менее двух выстрелов по собакам, находившимся во дворе дома, одну из них ранил.

На место происшествия незамедлительно выехали ближайшие наряды милиции, туда же направили следственно-оперативную группу. Личность подозреваемого была установлена. Им оказался 31-летний, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель.

Как выяснилось, в ту ночь молодой человек передвигался на автомобиле. На момент задержания сотрудниками ГАИ он находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе осмотра автомобиля оперативники обнаружили в ней и изъяли 14 охотничьих патронов 12-го калибра. Позже нашли и ружье, от которого подозреваемый успел избавиться.

Свой поступок задержанный объяснил тем, что за несколько часов до произошедшего он возвращался домой, поскользнулся и упал возле забора, а потревоженные им собаки, находившиеся во дворе дома, умудрились через щель схватить его за руку. Вот он и вернулся с ружьём, чтобы наказать животных.

Как рассказал Медиа-Полесью заместитель начальника Столинского РОВД Алексей Козуля, за целый ряд административных правонарушений на данного гражданина было составлено 9 протоколов. Его лишили водительских прав сроком на три года, охотничье ружьё конфисковано. Общий размер штрафов составил более 3 тысяч рублей. На сегодняшний день все они уплачены.

 
 
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  Мужчину водительских прав лишили, ружье конфисковали и назначили штраф свыше 3 тысяч рублей. Снимок носит иллюстративный характер / Фото из архива...
 
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