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В Брестской области по требованию прокуратуры усовершенствовали работу с сиротами
29.07.2019 12:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Брестской области по требованию
В целом учреждения образования области, органы опеки и попечительства - отделы и управления образования исполкомов - надлежащим образом организовали работу по выявлению и защите таких детей, отметили в
Так,
По мнению
По требованию прокуроров в необходимых случаях выданы единые билеты, которые дают право детям сиротской категории на бесплатный проезд и льготное посещение спортивных учреждений. В Березовском, Ивановском, Каменецком, Пинском и Столинском районах такие билеты выдавали с нарушением 5-дневного срока, что лишало детей возможности в полной мере пользоваться предоставленными им государством правами и льготами.
Прокуратура Брестской области внесла представление в Брестский облисполком. Исполнение акта надзора взято на контроль.
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В Брестской области по требованию прокуратуры усовершенствовали работу с детьми сиротской категории, сообщили БЕЛТА в службе информации областной прокуратуры...
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