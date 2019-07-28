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ГАИ устанавливает очевидцев происшествия с велосипедистом

29.07.2019 12:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ГАИ устанавливает очевидцев ДТП, произошедшего 25.07.2019 около 08:50 часов 54-летняя жительница Бреста, управляя автомобилем «Фольксваген Туарег», двигалась по ул. Краснознаменной. На перекрестке с ул. Варшавское шоссе, при выполнении на разрешающий сигнал светофора маневра правого поворота в направлении ул.28-го Июля, не предоставила преимущество и совершила наезд на 54-летнего местного жителя, который являясь велосипедистом пересекал проезжую часть ул. Варшавское шоссе по велосипедной дорожке на разрешающий сигнал светофора. 

ГАИ устанавливает очевидцев происшествия с велосипедистом

В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен домой из УЗ «Брестская центральная городская больница». На месте происшествия в милицию не обращались. 

ГАИ устанавливает очевидцев происшествия с велосипедистом

По факту ДТП проводится проверка. Информация о ДТП будет приниматься по телефонам: +375 (033) 609-66-78 Валентин Александрович, дежурная часть 23-62-62

 
Теги: Брест
 
 
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  ГАИ устанавливает очевидцев ДТП, произошедшего 25.07.2019 около 08:50 часов 54-летняя жительница Бреста, управляя автомобилем «Фольксваген Туарег», двигалась по ул....
 
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