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ГАИ устанавливает очевидцев происшествия с велосипедистом
29.07.2019 12:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ГАИ устанавливает очевидцев ДТП,
В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен домой из УЗ «Брестская центральная городская больница». На месте происшествия в милицию не обращались.
По факту ДТП проводится проверка. Информация о ДТП будет приниматься по телефонам: +375 (033) 609-66-78 Валентин Александрович, дежурная часть 23-62-62
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