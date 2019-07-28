Могилевская область примет участие в I Форуме регионов Беларуси и Узбекистана

Наш регион на форуме представят ОАО «Могилевлифтмаш», «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш», предприятия агропромышленного комплекса.
Могилевский облисполком готовится к подписанию двух соглашений о сотрудничестве с хокимиятами Джизакской и Андижанской областей Узбекистана. Также запланировано заверить Программу о сотрудничестве между Шкловским райисполкомом и хокимиятом Зааминского района Джизакской области в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарных сферах.
I Форум регионов Беларуси и Узбекистана состоится в Минске во время официального визита в
В рамках Форума в Минске откроют памятник-бюст узбекскому поэту Алишеру Навои, пройдут дни культуры Узбекистана в Беларуси, а также молодежный форум, посвященный IT-технологиям. Гости и участники Форума смогут посетить выставку-ярмарку узбекских товаров. На секциях будут работать тематические выставки.