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Могилевская область примет участие в I Форуме регионов Беларуси и Узбекистана

29.07.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Могилевская область примет участие в I Форуме регионов Беларуси и Узбекистана. Мероприятие стартует сегодня в Минске, сообщила начальник управления внешнеэкономической деятельности комитета экономики Могилевского облисполкома Ольга Авсиевич.

Наш регион на форуме представят ОАО «Могилевлифтмаш», «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш», предприятия агропромышленного комплекса.

Могилевский облисполком готовится к подписанию двух соглашений о сотрудничестве с хокимиятами Джизакской и Андижанской областей Узбекистана. Также запланировано заверить Программу о сотрудничестве между Шкловским райисполкомом и хокимиятом Зааминского района Джизакской области в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарных сферах.

I Форум регионов Беларуси и Узбекистана состоится в Минске во время официального визита в Беларусь Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Участие в нем примут представители регионов, министерств, парламентарии, деловые круги двух стран. Парламентскую делегацию Узбекистана возглавит первый заместитель Председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев. С узбекской стороны будут представлены Андижанская, Бухарская, Джизакская, Наманганская, Самаркандская, Хорезмская, Ферганская и Ташкентская области.

В рамках Форума в Минске откроют памятник-бюст узбекскому поэту Алишеру Навои, пройдут дни культуры Узбекистана в Беларуси, а также молодежный форум, посвященный IT-технологиям. Гости и участники Форума смогут посетить выставку-ярмарку узбекских товаров. На секциях будут работать тематические выставки.

mogilev-region.gov.by

 
Теги: Минск
 
 
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Могилевская область примет участие в I Форуме регионов Беларуси и Узбекистана. Мероприятие стартует сегодня в Минске, сообщила начальник управления...
 
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