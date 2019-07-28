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В Островецком районе водитель из Литвы насмерть сбил велосипедиста

29.07.2019 12:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Авария произошла в Островецком районе вечером 28 июля. Об этом сообщает ГАИ Гродненской области.


Около 23.00 на трассе Полоцк — граница Литвы, возле деревни Котловка, Volkswagen сбил велосипедиста, который ехал по полосе в попутном с автомобилем направлении. За рулем VW находился 54-летний житель Литвы, он возвращался от друзей к себе домой в Вильнюс.

Водитель VW пояснил, что он не увидел вовремя велосипедиста потому, что ехал с ближним светом фар, который он забыл переключить на дальний.



От полученных травм 44-летний велосипедист скончался на месте происшествия.

Велосипед был оборудован катафотами, велосипедист находился в состоянии опьянения. Была ли возможность у водителя предотвратить ДТП, выяснится в ходе расследования уголовного дела.

ГАИ напоминает, что в темное время суток при движении по дороге на велосипеде должны быть включены фары, излучающие белый (спереди) и красный (сзади) свет.

 
 
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Велосипед был оборудован катафотами, а сам велосипедист находился в состоянии опьянения.
 
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