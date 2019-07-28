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В Островецком районе водитель из Литвы насмерть сбил велосипедиста
Источник материала: Tut.by
Авария произошла в Островецком районе вечером 28 июля. Об этом
Около 23.00 на трассе Полоцк — граница Литвы, возле деревни Котловка, Volkswagen сбил велосипедиста, который ехал по полосе в попутном с автомобилем направлении. За рулем VW находился 54-летний житель Литвы, он возвращался от друзей к себе домой в Вильнюс.
Водитель VW пояснил, что он не увидел вовремя велосипедиста потому, что ехал с ближним светом фар, который он забыл переключить на дальний.
От полученных травм 44-летний велосипедист скончался на месте происшествия.
Велосипед был оборудован катафотами, велосипедист находился в состоянии опьянения. Была ли возможность у водителя предотвратить ДТП, выяснится в ходе расследования уголовного дела.
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Велосипед был оборудован катафотами, а сам велосипедист находился в состоянии опьянения.
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