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Как работает ваш мозг на самом деле? В Минск с лекцией приедет та сама Ася Казанцева
Источник материала: Tut.by
3 августа в 16.00 в Галерее Ў пройдет
Ася Казанцева — научный журналист, лауреат премии «Просветитель», автор двух книг-бестселлеров об иррациональном человеческом поведении. Окончила биофак СПбГУ и магистратуру по когнитивным наукам НИУ ВШЭ.
Кстати, вы сможете купить новую книжку Аси прямо на презентации.
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На презентации Ася прочитает лекцию, как мозг принимает решения.
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