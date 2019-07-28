Как работает ваш мозг на самом деле? В Минск с лекцией приедет та сама Ася Казанцева

Источник материала: Tut.by

3 августа в 16.00 в Галерее Ў пройдет презентация новой книги научного журналиста Аси Казанцевой «Мозг материален» . На презентации Ася совершенно бесплатно для всех желающих прочитает лекцию, как мозг принимает решения.





Из аннотации лекции: В мультиках часто используется такой образ: на одном плече героя сидит чертик, на другом ангелочек. Каждый из них отстаивает свой вариант поведения, и итоговое решение зависит от того, кто будет голосить громче. Так вот: это отличная метафора работы мозга. Рассматриваем ли мы простейшую систему из трех нейронов червячка, который решает, хочет ли он ползти на запах сливочного масла, или многоступенчатое взаимодействие между отделами мозга человека, который лежит в томографе и прикидывает, совершать ли ему рискованную инвестицию, — мы все равно можем наблюдать конкуренцию между разными нейронными сетями, постоянное соревнование, в котором побеждает тот, кто физически более активен, отправляет больше нервных импульсов. На лекции мы разберемся подробнее, где же там ангелочки и как они взаимодействуют между собой.

Ася Казанцева — научный журналист, лауреат премии «Просветитель», автор двух книг-бестселлеров об иррациональном человеческом поведении. Окончила биофак СПбГУ и магистратуру по когнитивным наукам НИУ ВШЭ.

Кстати, вы сможете купить новую книжку Аси прямо на презентации.

Когда: 3 августа в 16.00. Где: Галерея Ў Сколько: бесплатно. Регистрация на лекцию обязательна

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