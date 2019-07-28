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Что будет, если колесо от грузовика вылетит на встречку: редкое ДТП попало на видео в США
Источник материала: Tut.by
В американском штате Нью-Джерси произошло редкое ДТП: колесо, отвалившееся от грузовика, проскакало по шоссе, перескочило отбойник, вылетело на встречку и врезалось прямо в полицейский автомобиль, который получил серьезные повреждения. Произошедшее снял на видео пассажир машины, проезжавшей поблизости.
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