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Что будет, если колесо от грузовика вылетит на встречку: редкое ДТП попало на видео в США

29.07.2019 12:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В американском штате Нью-Джерси произошло редкое ДТП: колесо, отвалившееся от грузовика, проскакало по шоссе, перескочило отбойник, вылетело на встречку и врезалось прямо в полицейский автомобиль, который получил серьезные повреждения. Произошедшее снял на видео пассажир машины, проезжавшей поблизости.

 
 
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