Audi представила «внедорожную» версию компактного хэтчбека A1

Источник материала: Tut.by

Компания Audi рассекретила сегодня приподнятую версию своей самой маленькой модели в гамме — «пятидверки» A1 Sportback , сменившей поколения без малого год назад.





Примечательно, что «кроссоверный» вариант автомобиля получил не традиционную для Audi приставку Allroad, а обозначение Citycarver — видимо, по той причине, что полного привода для «пятидверки» не предусмотрено. Основном отличием от базового хэтчбека у A1 Citycarver является увеличенный на 40 мм дорожный просвет — из них 35 мм дала сама подвеска с новыми пружинами, остальные 5 мм добавили покрышки на 16-дюймовых колесных дисках.





В остальном объем доработок такой же, как у прочих машин такого рода — это пластиковые накладки на колесных арках и порогах и измененные бамперы с защитными вставками серебристого цвета. К слову, визуально A1 Citycarver от стандартного хэтчбека можно отличить и по оформлению решетки радиатора — она тут не шести-, а восьмиугольная, как у моделей Q-линейки.





Подробностей относительно моторной гаммы A1 Citycarver в Audi не раскрыли — по всей видимости, набор силовых установок кросс-версия унаследовала от обычного хэтчбека, который предлагается с бензиновыми моторами объемом от 1 л до 2 л, развивающими от 95 до 200 лошадиных сил.





В Европе прием заказов на A1 Citycarver немцы начнут в следующем месяце, первые покупатели получат машины не раньше осени. Причем сперва будут предложены хэтчбеки в «приветственном» исполнении Edition One с окрашенными в серый или оранжевый (как на фото) кузовом, контрастной окраской крыши, особым декором и расширенным оснащением.