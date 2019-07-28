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Цветное или чёрно-белое фото? Новая оптическая иллюзия заинтересовала соцсети
Источник материала: СТВ
Пользователи соцсетей заинтересовались очередным изображением с оптической иллюзией. В этот раз внимание привлекло кажущееся цветным чёрно-белое фото.
Как
Что касается пользователей соцсетей, то их мнения разделились. Одни не заметили линии, пока им на них не указали, а другие не могут перестать видеть цветную решётку на чёрно-белой фотографии. Вторым посоветовали смотреть в одну точку и слегка расфокусировать взгляд.
Несколько месяцев назад мы рассказывали о другой оптической иллюзии.
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Пользователи соцсетей заинтересовались очередным изображением с оптической иллюзией. В этот раз внимание привлекло кажущееся цветным чёрно-белое фото. Как...
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