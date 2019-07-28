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Найдена пропавшая две недели назад в Минске воспитанница детдома
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Найдена пропавшая почти две недели назад в Минске 15-летняя девушка.
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Ранее стало известно, что в Минске разыскивается воспитанница ГУО «Детский дом №7 «СемьЯ».
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Новости Беларуси. Найдена пропавшая почти две недели назад в Минске 15-летняя девушка. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, Гавранина Алина Вадимовна ушла из...
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