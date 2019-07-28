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Найдена пропавшая две недели назад в Минске воспитанница детдома

29.07.2019 11:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Найдена пропавшая почти две недели назад в Минске 15-летняя девушка.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, Гавранина Алина Вадимовна ушла из детского дома 16 июля. Сейчас её местоположение установлено. Жизнь и здоровье подростка вне опасности.

Ранее стало известно, что в Минске разыскивается воспитанница ГУО «Детский дом №7 «СемьЯ».

Девушка ушла и пропала – подробности здесь.

Люди в материале: Алина Гавранина
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Найдена пропавшая почти две недели назад в Минске 15-летняя девушка. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, Гавранина Алина Вадимовна ушла из...
 
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