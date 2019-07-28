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Во время атаки на офис кандидата в премьеры Афганистана погибли не менее 20 человек
Источник материала: СТВ
Новости Афганистана. ЧП в столице Афганистана. Не менее 20 человек погибли при нападении на офис кандидата в премьер-министры страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Смертник пробрался в офис политического движения, открыл стрельбу, а после активировал взрывчатку. После взрыва в здание попытались проникнуть еще несколько боевиков, однако полицейские успели их ликвидировать.
В результате атаки пострадали более полусотни граждан. Амрулла Салех, претендующий на место премьера, получил легкие травмы. Ни одна группа боевиков не взяла на себя ответственность за нападение.
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Новости Афганистана. ЧП в столице Афганистана. Не менее 20 человек погибли при нападении на офис кандидата в премьер-министры страны, сообщили в программе Новости...
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