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Во время атаки на офис кандидата в премьеры Афганистана погибли не менее 20 человек

29.07.2019 11:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Афганистана. ЧП в столице Афганистана. Не менее 20 человек погибли при нападении на офис кандидата в премьер-министры страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Во время атаки на офис кандидата в премьеры Афганистана погибли не менее 20 человек

Смертник пробрался в офис политического движения, открыл стрельбу, а после активировал взрывчатку. После взрыва в здание попытались проникнуть еще несколько боевиков, однако полицейские успели их ликвидировать.   

Во время атаки на офис кандидата в премьеры Афганистана погибли не менее 20 человек

В результате атаки пострадали более полусотни граждан. Амрулла Салех, претендующий на место премьера, получил легкие травмы. Ни одна группа боевиков не взяла на себя ответственность за нападение.   

Во время атаки на офис кандидата в премьеры Афганистана погибли не менее 20 человек

Во время атаки на офис кандидата в премьеры Афганистана погибли не менее 20 человек

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Новости Афганистана. ЧП в столице Афганистана. Не менее 20 человек погибли при нападении на офис кандидата в премьер-министры страны, сообщили в программе Новости...
 
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