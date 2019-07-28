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В Калифорнии на одном из крупнейших фестивалей произошла стрельба. Погибли 3 человека
Источник материала: СТВ
Новости США. На одном из крупнейших фестивалей еды в Калифорнии произошла стрельба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жертвами нападения в городе Гилрой стали 3 человека. Еще 15 находятся в больнице с различными ранениями. Ранее сообщалось, что правоохранители задержали подозреваемого в преступлении, однако позже стало известно, что он скончался.
Полиция предполагает, что у нападавшего были сообщники. Сейчас ведутся их поиски.
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Новости США. На одном из крупнейших фестивалей еды в Калифорнии произошла стрельба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жертвами нападения в городе...
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