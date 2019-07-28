ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Калифорнии на одном из крупнейших фестивалей произошла стрельба. Погибли 3 человека

29.07.2019 11:31 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости США. На одном из крупнейших фестивалей еды в Калифорнии произошла стрельба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Калифорнии на одном из крупнейших фестивалей произошла стрельба. Погибли 3 человека

Жертвами нападения в городе Гилрой стали 3 человека. Еще 15 находятся в больнице с различными ранениями. Ранее сообщалось, что правоохранители задержали подозреваемого в преступлении, однако позже стало известно, что он скончался.

В Калифорнии на одном из крупнейших фестивалей произошла стрельба. Погибли 3 человека

Полиция предполагает, что у нападавшего были сообщники. Сейчас ведутся их поиски.

В Калифорнии на одном из крупнейших фестивалей произошла стрельба. Погибли 3 человека

В Калифорнии на одном из крупнейших фестивалей произошла стрельба. Погибли 3 человека

В Калифорнии на одном из крупнейших фестивалей произошла стрельба. Погибли 3 человека

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. На одном из крупнейших фестивалей еды в Калифорнии произошла стрельба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жертвами нападения в городе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Парикмахер был в шоке. Мальчик пришёл стричься впервые за 10 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика