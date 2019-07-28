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Парикмахер был в шоке. Мальчик пришёл стричься впервые за 10 лет

29.07.2019 11:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. 14-летний подросток из Уэльса не стриг волосы десять лет и шокировал парикмахера своей причёской.

Как сообщает Daily Mail, мальчик страдает от аутизма, он болезненно переносит любые изменения и боялся стричь волосы. Родители уговаривали его, обещали разные бонусы за поход в парикмахерскую, а также предлагали сходить к их знакомому парикмахеру. Ребёнок был неумолим.

Парикмахер был в шоке. Мальчик пришёл стричься впервые за 10 лет
Фото: Kennedy News and Media

В школе над мальчиком подшучивали одноклассники. Чтобы не вызывать насмешек, школьник стал носить шляпу, что усугубило проблему. Через некоторое время сотрудники учебного заведения сказали родителям ребёнка, что подобный небрежный вид недопустим.

Парикмахер был в шоке. Мальчик пришёл стричься впервые за 10 лет
Фото: Kennedy News and Media

В итоге родителям пришлось солгать сыну, что его волосы попросту выпадут, если он продолжит также с ними обращаться. Поскольку юный британец всегда мечтал о волосах, как у сёрферов, его испугала перспектива остаться совсем без волос.

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Парикмахер был в шоке. Мальчик пришёл стричься впервые за 10 лет
Фото: Kennedy News and Media

Когда мальчик отважился подстричься, парикмахер был поражён. По его словам, он впервые видел настолько неухоженные волосы. Парикмахер сказал, что стрижка была больше похоже на чистку картофеля или срывание обертки. Специалист приложил усилия, чтобы сохранить клиенту как можно больше волос и обойтись без коротко выбритых участков.

Парикмахер был в шоке. Мальчик пришёл стричься впервые за 10 лет
Фото: Kennedy News and Media

Получившимся результатом остались довольны все, кроме ребёнка. Ему непривычно ходить с такими короткими волосами. Парикмахер посоветовал мальчику использовать специальные средства для ухода за волосами, чтобы он смог в дальнейшем отрастить волосы, как у сёрферов.

Парикмахер был в шоке. Мальчик пришёл стричься впервые за 10 лет
Фото: Kennedy News and Media

Родители записали сына на очередной поход к парикмахеру в августе и пообещали, что не будут настаивать, если ребёнок не захочет идти. Впрочем, у них есть весомый аргумент: хочешь желанную причёску – сперва походи к парикмахеру, чтобы укрепить волосы.

Недавно мы рассказывали о девушке, которая два года не моет голову шампунем.

Её волосы стали выглядеть более густыми и волнистыми – здесь подробнее.

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Новости Великобритании. 14-летний подросток из Уэльса не стриг волосы десять лет и шокировал парикмахера своей причёской. Как сообщает Daily Mail, мальчик страдает от...
 
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