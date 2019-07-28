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Подсчитано, сколько минчан оплачивают проезд в трамвае банковской картой

29.07.2019 12:39 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Минчане каждый день оплачивают банковской картой около 1000 поездок в трамвае. Такую информацию собрал БПС-Сбербанк во время пилотного проекта на минском маршруте № 6, который курсирует между Серебрянкой и Зелёным лугом. Банк уже готов масштабировать технологию на весь наземный транспорт в Минске.

Спрос на оплату проезда карточкой растет ежемесячно с опережением прогнозных показателей проекта. Технологию запустили в конце мая, и с тех пор непосредственно в трамвае  карточкой и смартфоном были оплачены 50 тыс. поездок. В июле активность пассажиров выросла на 8%.

«Технология оказалась очень популярной. И хотя мы еще не завершили пилотный этап проекта, уже ясно, что он востребован пассажирами. Каждый день растет число тех, кто пользуется возможностью удобной оплаты проезда в трамвае. Среди них есть и иностранцы с карточками, выпущенными за границей. Причем в период проведения Европейских игр нами зафиксирован рост числа транзакций по карточкам зарубежных банков почти на 30%, – отметила исполнительный директор БПС-Сбербанка Марина Осиповская. – Сегодня банк готов к полноформатному расширению проекта на весь наземный транспорт Минска».

Бесконтактными карточками сейчас можно рассчитываться во всех трамваях шестого маршрута. Однако в будущем технологию планируется масштабировать на весь наземный транспорт Минска. Сервис заработает не только в остальных маршрутах трамвая, но и в автобусах и троллейбусах.

Сервис является «открытым». Он поддерживает карточки любого банка и «дружит» с тремя платежными системами – Visa, Mastercard и Белкарт-Maestro с бесконтактным интерфейсом. Также можно рассчитываться в трамвае с помощью смартфона, брелока, часов и других устройств с поддержкой технологии NFC.

Для оплаты нужно поднести карточку к валидатору, закрепленному на поручне, дождаться звукового сигнала и текстового сообщения. Стоимость проезда – 60 копеек, что аналогично стоимости бумажного талона. Изучить историю поездок и расходов можно в личном кабинете пассажира на сайте системы Paybycard. Там же можно уточнить статус банковской карты и получить электронный карт-чек.

Технология также успешно работает в минском метро и поездах городских линий Белорусской железной дороги. В общей сложности на всех видах общественного транспорта только в июне банковскими карточками рассчитались более 1,5 млн раз. Пилотный проект на наземном транспорте БПС-Сбербанк реализует вместе с ГП «Минсктранс» и IBA Group.

 
Теги: Минск
 
 
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Минчане каждый день оплачивают банковской картой около 1000 поездок в трамвае. Такую информацию собрал БПС-Сбербанк во время пилотного проекта на минском маршруте...
 
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