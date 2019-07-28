Комплекс профилактических мероприятий по предупреждению ДТП с участием двухколесных транспортных средств

Источник материала: Новости Докшицы



В летний период обостряется проблема травматизма участников дорожного движения по вине водителей двухколесных транспортных средств. Поэтому сотрудники ГАИ усиливают контроль за соблюдением Правил дорожного движения водителями мототранспорта и иных двухколёсных транспортных средств.

Особое внимание уделяется проведению разъяснительной работы о порядке получения водительского удостоверения, регистрации транспорта, необходимости прохождения технического осмотра и обязательного страхования гражданской ответственности, правилах безопасного поведения на дороге и мерах воздействия в рамках административного и уголовного права в случае выявления нарушений со стороны водителей мототранспорта.

Напоминаем, что согласно ПДД движение на велосипеде должно осуществляться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии – по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для безопасного движения пешеходов. При отсутствии указанных элементов дороги или невозможности движения по ним допускается движение велосипедиста по проезжей части дороги не далее одного метра от ее правого края.