В Докшицком районе проходит профилактическая акция «Ребёнок – пассажир!»

Источник материала: Новости Докшицы



С 26 по 31 июля в районе проходит профилактическая акция «Ребёнок – пассажир!» В о время её проведения особое внимание будет уделено тому, правильно ли водители перевозят детей, а также профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Госавтоинспекторы проведут беседы с автолюбителями, профилактические акции, рейды и т.п.

О проблемах травматизма малолетних пассажиров, необходимости использования детских удерживающих устройств, ремней безопасности при перевозке несовершеннолетних.

Зачастую маленькие пассажиры становятся заложниками ошибок своих родных и близких. Привычная картина: машина движется на большой скорости, а на заднем сидении прыгает малыш или же ещё совсем кроха находится на руках у мамы на переднем сидении. А ведь судьбу ребёнка в аварийной ситуации определяет то, как он сидит в автомобиле.

Инспекторы напоминают, что за неиспользование детского удерживающего устройства в случаях, когда оно обязательно, водители могут быть привлечены к административной ответственности – предупреждении или штрафу до четырёх базовых величин. Повторное нарушение приведёт к штрафу от двух до восьми базовых величин.