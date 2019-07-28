Роналду купил виллу рядом с Конором Макгрегором

Источник материала: Tut.by

Криштиану Роналду и Конор Макгрегор теперь смогут отдыхать вместе — знаменитый футболист купил виллу в том же комплексе, где есть апартаменты бойца UFC, пишет The Sun.

Стоимость особняка с четырьмя спальнями — 1,6 млн долларов. А вся недвижимость португальца оценивается в 33,3 млн. Вилла расположена на юге Испании в регионе Коста-дель-Соль.

Виллы расположены рядом с полем для гольфа, в комплексе есть есть светодиодные дорожки, частные тренажерные залы, кинозалы и бассейны. Виллы получили окна «в пол» с видом на Средиземное море, высокие потолки и стеклянные лестницы.

















Весь район застройки сам по себе оценивается в 18,5 млн долларов и известен как «тупик суперзвезд».