|
Роналду купил виллу рядом с Конором Макгрегором
Источник материала: Tut.by
Криштиану Роналду и Конор Макгрегор теперь смогут отдыхать вместе — знаменитый футболист купил виллу в том же комплексе, где есть апартаменты бойца UFC,
Стоимость особняка с четырьмя спальнями — 1,6 млн долларов. А вся недвижимость португальца оценивается в 33,3 млн. Вилла расположена на юге Испании в регионе Коста-дель-Соль.
Виллы расположены рядом с полем для гольфа, в комплексе есть есть светодиодные дорожки, частные тренажерные залы, кинозалы и бассейны. Виллы получили окна «в пол» с видом на Средиземное море, высокие потолки и стеклянные лестницы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Она находится на юге Испании.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)