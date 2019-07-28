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Минчане с мая могут оплачивать бесконтактными картами проезд в трамваях. Какие результаты эксперимента

29.07.2019 12:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В конце мая в Минске в тестовом режиме заработала оплата в трамвае по бесконтактной карте. Пока в эксперменте участвует только маршрут № 6 «Серебрянка — Зеленый Луг». Каждый день в трамваях бесконтактными картами оплачивают около 1000 поездок, рассказали в БПС-Сбербанке.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Всего с конца мая карточками и смартфонами было оплачено около 50 тысяч поездок. В банке отмечают, что в июле активность пассажиров выросла на 8%.

— Технология оказалась очень популярной, — говорит исполнительный директор БПС-Сбербанка Марина Осиповская. —  И хотя мы еще не завершили пилотный этап проекта, уже ясно, что он востребован пассажирами. Каждый день растет число тех, кто пользуется возможностью удобной оплаты проезда в трамвае. Среди них есть и иностранцы с карточками, выпущенными за границей. Причем в период проведения Европейских игр нами зафиксирован рост числа транзакций по карточкам зарубежных банков почти на 30%. Сегодня банк готов к полноформатному расширению проекта на весь наземный транспорт Минска.

Планируется, что в будущем бесконтактными картами и любыми устройствами с поддержкой технологий NFC (например, смартфонами или кольцами) можно будет расплатиться во всех остальных трамвайных маршрутах, а также в автобусах и троллейбусах. Для оплаты подойдут карточки Visa, MasterCard или Белкарт-Maestro с бесконтактным интерфейсом. Чтобы заплатить за проезд, нужно приложить банковскую карточку к валидатору.

Сейчас бесконтактными картами можно платить на всех станциях минского метрополитена. Система заработала больше года назад, в июне 2018-го.

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Теги: Минск
 
 
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