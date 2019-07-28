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Минчане с мая могут оплачивать бесконтактными картами проезд в трамваях. Какие результаты эксперимента
Источник материала: Tut.by
В конце мая в Минске в тестовом режиме
Всего с конца мая карточками и смартфонами было оплачено около 50 тысяч поездок. В банке отмечают, что в июле активность пассажиров выросла на 8%.
— Технология оказалась очень популярной, — говорит исполнительный директор БПС-Сбербанка Марина Осиповская. — И хотя мы еще не завершили пилотный этап проекта, уже ясно, что он востребован пассажирами. Каждый день растет число тех, кто пользуется возможностью удобной оплаты проезда в трамвае. Среди них есть и иностранцы с карточками, выпущенными за границей. Причем в период проведения Европейских игр нами зафиксирован рост числа транзакций по карточкам зарубежных банков почти на 30%. Сегодня банк готов к полноформатному расширению проекта на весь наземный транспорт Минска.
Планируется, что в будущем бесконтактными картами и любыми устройствами с поддержкой технологий NFC (например, смартфонами или
Сейчас бесконтактными картами можно платить на всех станциях минского метрополитена. Система
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Минчане с мая могут оплачивать бесконтактными картами проезд в трамваях. Какие результаты эксперимента
В будущем система должна заработать во всем наземном транспорте.
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