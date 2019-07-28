Хет-трик Михаила Черника принес победу ФСК «Гродненский» в матче с «ЛІКом»

Источник материала: Новости Волковыска

В минувшие выходные состоялись матчи одиннадцатого тура чемпионата Гродненской области по футболу.

В субботу в Скиделе ФСК «Гродненский» принимал команду волковысской футбольной лиги «ЛІК».

Хозяева собрали на матч боевой состав и уже на 19-й минуте Мизхаил Черник открыл счет в матче. Еще через десять минут Александр Говор увеличил преимущество скидельчан. Казалось, игра сделана. Но спустя три минуты ликовец Денис Гуляй эффектным ударом в падении через себя сократил разрыв в счете, а за две минуты до свистка об окнчании первого тайма Владислав Курецкий забил гол в «раздевалку», сравняв счет.

Начало второго было за ФСКовцами. Исход матча решили быстрые голы все того же Михаила Черника, забившего на 47-й и 50-й минутах два гола волковычанам.

Гости не смогли противопоставить слаженным действиям хозяев альтернативы и, как итог, победа скидельчан 4:2.

Нашим сайтом была организована прямая видеотрансляция с матча в паблике волковысской футбольной лиги Вконтакте.

Волковысская «Смена» этот тур пропускала.

Зельвенская «Чайка» в гостях одержала победу над командой «Мосты» из одноименного города 2:3. В составе «крылатых» который уже матч подряд голами отличились Александр Бутько (дубль) и Виталий Бутько.

Результаты остальных матчей тура: «ПК им.В.И.Кремко» - «Ошмяны» 5:1, «Лида» - «Островец» 1:1, «Белая Русь» - «Слоним-Сити» 4:4, «Щучин» - «Вилия» 5:0, «ЖКХ» - «СДЮШОР-Белкард» 9:0.



