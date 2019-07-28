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Прогноз: либерал-демократы поменяют коней на переправе

29.07.2019 12:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

О такой вероятности сообщил провластный политолог Александр Шпаковский.

«По некоторым данным, в ЛДП готовится передача управления, не исключено, что в ближайшее время сенатор Сергей Гайдукевич уступит пост председателя своему сыну Олегу, который в последние годы стал одним из наиболее заметных и популярных белорусских политиков. Интрига заключается в том, что при таком развитии событий именно Гайдукевич-младший, вероятно, будет кандидатом от ЛДП на выборах президента в 2020 году, и здесь немаловажно, будет ли в этот момент политик обладателем депутатского мандата. В любом случае известно, что в стане ЛДП идет подготовка к парламентским выборам, на которые партия планирует выйти с "новой программой", что вообще редкость для белорусской политики, где вместо программы в качестве мерила оппозиционности выступает отношение к Лукашенко», – отмечает Шпаковский.


Олег Гайдукевич в последнее время действительно любим государственными СМИ больше отца. Но означает ли это, что бывшему главе Фрунзенского РУВД Минска позволят стартовать в президентские выборы, имея депутатский мандат, вопрос спорный. Белорусская власть, видя людей с амбициями, даже своих, даже суперпреданных, сто раз перестраховывается.
 
Теги: Минск
 
 
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О такой вероятности сообщил провластный политолог Александр Шпаковский.
 
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