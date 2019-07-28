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Минфин объяснил "дело медиков"... сокращением госаппарата

29.07.2019 12:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь могла бы избежать «дела медиков», если бы в стране не отменили ведомственный контроль над государственными организациями, считает начальник главного контрольно-ревизионного управления Минфина Александр Гончар.



С 2010 года сотрудников, уполномоченных контролировать работу государственных организаций, постоянно сокращали вследствие кадровых оптимизаций, и к 1 сентября 2017 года (последней оптимизации), в структуре многих госорганов уже фактически не было служб ведомственного контроля либо их обязанности были возложены на 1-2 работников, отмечает Александр Гончар в статье, опубликованной в последнем номере ведомственного журнала «Финансы, учет, аудит».

По его мнению, это не позволяло государственным органам качественно выполнять свою работу.


С 2018 года вместе с решением отменить плановые проверки в корпоративном секторе госорганы вовсе лишились реальных возможностей контролировать работу государственных организаций, считает Гончар, и они были «предоставлены сами себе».

«Если бы не отмена ведомственного контроля, то наша страна могла бы избежать громкого "дела медиков"», - уверен Гончар.
 
 
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Беларусь могла бы избежать «дела медиков», если бы в стране не отменили ведомственный контроль над государственными организациями, считает начальник главного...
 
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