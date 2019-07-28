







С 2010 года сотрудников, уполномоченных контролировать работу государственных организаций, постоянно сокращали вследствие кадровых оптимизаций, и к 1 сентября 2017 года (последней оптимизации), в структуре многих госорганов уже фактически не было служб ведомственного контроля либо их обязанности были возложены на 1-2 работников, отмечает Александр Гончар в статье, опубликованной в последнем номере ведомственного журнала «Финансы, учет, аудит».





По его мнению, это не позволяло государственным органам качественно выполнять свою работу.









С 2018 года вместе с решением отменить плановые проверки в корпоративном секторе госорганы вовсе лишились реальных возможностей контролировать работу государственных организаций, считает Гончар, и они были «предоставлены сами себе».





«Если бы не отмена ведомственного контроля, то наша страна могла бы избежать громкого "дела медиков"», - уверен Гончар.