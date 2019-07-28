80 лет назад Менск был переименован в Минск. Всего-то

Менск — историческое название города. Однако уже во времена Речи Посполитой в польском языке начал использоваться вариант "Минск". То же самое происходило во времена нахождения Беларуси в составе Российской империи. В начале 1920-х в советской Беларуси столица на белорусском языке называлась Менск, а вот на русском языке — Минск. Так продолжалось до 29 июля 1939 года.





В начале 1990-х Минский горсовет инициировал переименование белорусской столицы из Минска в Менск. Однако Верховный Совет Беларуси эту инициативу не поддержал.



