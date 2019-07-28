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80 лет назад Менск был переименован в Минск. Всего-то

29.07.2019 12:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

80 лет назад Менск был переименован в Минск. Это решение было принято Верховным Советом республики на фоне русификации, которая проводилась в советской Беларуси.

Менск — историческое название города. Однако уже во времена Речи Посполитой в польском языке начал использоваться вариант "Минск". То же самое происходило во времена нахождения Беларуси в составе Российской империи. В начале 1920-х в советской Беларуси столица на белорусском языке называлась Менск, а вот на русском языке — Минск. Так продолжалось до 29 июля 1939 года.

В начале 1990-х Минский горсовет инициировал переименование белорусской столицы из Минска в Менск. Однако Верховный Совет Беларуси эту инициативу не поддержал.
 
Теги: Минск
 
 
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80 лет назад Менск был переименован в Минск. Это решение было принято Верховным Советом республики на фоне русификации, которая проводилась в советской Беларуси.
 
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