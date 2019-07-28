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Ужас! Человек сходил в аквапарк и умер через 10 дней

29.07.2019 11:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

59-летний американец Эдди Грей умер примерно через десять дней после посещения аквапарка Fantasy Lake в Северной Каролине.



Непосредственным виновником его смерти оказалась амеба (на фото) Неглерия Фоулера (Naegleria fowleri), которой купальщик, вероятно, заразился в бассейне.

Амеба имеет скверную репутацию. Ее попадание в желудочно-кишечный такт человеку ничем не угрожает, а вот попадание в нос может оказаться фатальным. Амеба использует обонятельный нерв для проникновения в головной мозг. Она, конечно, не хочет человеку зла, но ей тоже хочется кушать.

Попадание амеб в мозг и их последующее размножение там вызывает первичный амёбный менингоэнцефалит. В распоряжении медиков есть несколько лекарств, способных замедлить течение болезни, но полное избавление от нее на сегодняшний день нереально. Итогом скорее всего будет смерть заболевшего.

Как сообщает Mirror, заразиться паразитом можно во время ныряния, прыжков с большой высоты и резких погружений в воду. Что из этого делал покойный Эдди Грей сейчас неизвестно, но надо учитывать, что Неглерия Фоулера — теплолюбивый организм, предпочитающий воду, температура которой находится приблизительно на уровне человеческой. Погружение в таковую может быть опасно. 


Защитой от амебы может быть зажим для ноздрей или аналогичное по конструкции устройство, предотвращающее попадание воды в нос.
 
 
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59-летний американец Эдди Грей умер примерно через десять дней после посещения аквапарка Fantasy Lake в Северной Каролине.
 
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