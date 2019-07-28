Будет жить: раненного в Турции белорусского дипломата перевели в обычную палату

РИА Новости в понедельник посол Беларуси в Турции Андрей Савиных. Об этом сообщилв понедельник посол Беларуси в Турции





Дипломат был ранен в среду в результате нападения психически неуравновешенного человека. Как сообщал источник в белорусском посольстве в Анкаре, советник белорусской дипмиссии Александр Поганшев получил несколько пулевых ранений во время прогулки с сыном в парке Дикмен в Анкаре.





Как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, расследование по этому делу продолжается, но, по предварительным данным, преступление было совершено в результате ссоры и никакого политического мотива не просматривается.









"Состояние нашего сотрудника уже не вызывает опасений, он идет на поправку, теперь остается только ждать… Его перевели в обычную палату из реанимации", - рассказал Савиных.





При этом Савиных не стал делать прогнозов относительно того, сколько еще времени сотрудник посольства может провести в больнице.