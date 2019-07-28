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Будет жить: раненного в Турции белорусского дипломата перевели в обычную палату

29.07.2019 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Состояние белорусского дипломата Александра Поганшева, пострадавшего в результате вооруженного нападения в Анкаре, уже не вызывает опасений, его перевели из реанимации в обычную палату

Об этом сообщил РИА Новости в понедельник посол Беларуси в Турции Андрей Савиных.

Дипломат был ранен в среду в результате нападения психически неуравновешенного человека. Как сообщал источник в белорусском посольстве в Анкаре, советник белорусской дипмиссии Александр Поганшев получил несколько пулевых ранений во время прогулки с сыном в парке Дикмен в Анкаре. 

Как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, расследование по этому делу продолжается, но, по предварительным данным, преступление было совершено в результате ссоры и никакого политического мотива не просматривается.


"Состояние нашего сотрудника уже не вызывает опасений, он идет на поправку, теперь остается только ждать… Его перевели в обычную палату из реанимации", - рассказал Савиных.

При этом Савиных не стал делать прогнозов относительно того, сколько еще времени сотрудник посольства может провести в больнице.
 
 
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Состояние белорусского дипломата Александра Поганшева, пострадавшего в результате вооруженного нападения в Анкаре, уже не вызывает опасений, его перевели из...
 
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