В пятерке худших: белорусы оказались в конце рейтинга доступности бензина для населения

Источник материала: Myfin



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Издание отмечает, что при составлении рейтинга использовалась официальная статистика по ценам на 95-й бензин на начало июля 2019 (для Норвегии и Украины — по итогам мая). На среднюю зарплату белорус может купить 558,3 л 95-го бензина. Это в 4 раза меньше, чем средний норвежец и почти в 2 раза меньше среднего россиянина.