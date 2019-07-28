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В пятерке худших: белорусы оказались в конце рейтинга доступности бензина для населения
Источник материала: Myfin
Издание отмечает, что при составлении рейтинга использовалась официальная статистика по ценам на 95-й бензин на начало июля 2019 (для Норвегии и Украины — по итогам мая). На среднюю зарплату белорус может купить 558,3 л 95-го бензина. Это в 4 раза меньше, чем средний норвежец и почти в 2 раза меньше среднего россиянина.
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Все из-за низких зарплат и быстро дорожающего топлива
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