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Ещё один беларус вошёл в Forbes. Кто он?

29.07.2019 12:02 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Еще один беларус вошел в Технический совет Forbes, сообщает dev.by. Это Алексей Макаров: один из основателей и CEO белорусской ИТ-компании Qulix Systems.

Совет Forbes – это мировое сообщество владельцев, генеральных и технических директоров международных компаний. Он полезен тем, что всем участникам открывают доступ к накопленным знаниям экспертов из других городов и даже стран. Взамен они пишут для Forbes статьи на разные темы (например, о бизнесе), связываются с топ-менеджерами иностранных компаний.

Сейчас Технический совет Forbes включает в себя две тысячи участников. Они представляют такие организации, как Amazon, Dell, Huawei, Visa, Microsoft, IBM и так далее. Dev.by напомнил, что первым беларусом, который присоединился к Forbes, стал Борис Концевой. Он – президент и СЕО компании Intetics Inc.

Фото обложки: qulix.ru.

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Еще один беларус вошел в Технический совет Forbes, сообщает dev.by. Это Алексей Макаров: один из основателей и CEO белорусской ИТ-компании Qulix Systems. Совет Forbes – это...
 
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