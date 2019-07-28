Ещё один беларус вошёл в Forbes. Кто он?

Источник материала: KYKY

Еще один беларус вошел в Технический совет Forbes, сообщает dev.by. Это Алексей Макаров: один из основателей и CEO белорусской ИТ-компании Qulix Systems.

Совет Forbes – это мировое сообщество владельцев, генеральных и технических директоров международных компаний. Он полезен тем, что всем участникам открывают доступ к накопленным знаниям экспертов из других городов и даже стран. Взамен они пишут для Forbes статьи на разные темы (например, о бизнесе), связываются с топ-менеджерами иностранных компаний.

Сейчас Технический совет Forbes включает в себя две тысячи участников. Они представляют такие организации, как Amazon, Dell, Huawei, Visa, Microsoft, IBM и так далее. Dev.by напомнил, что первым беларусом, который присоединился к Forbes, стал Борис Концевой. Он – президент и СЕО компании Intetics Inc.

Фото обложки: qulix.ru.