«Хотелось бы познакомиться в тренажерке, но встретились из-за пива». Как витеблянка приучила мужа к ЗОЖ

Источник материала: Tut.by

GO.TUT.BY проводит конкурс «Одна команда» — о влюбленных парах и крепких семьях, которые объединяют ЗОЖ и совместные тренировки. «Как бы мне хотелось, чтобы наше знакомство с будущим мужем случилось в тренажерном зале или на беговой дорожке! Но к сожалению (а скорее, к счастью) познакомились мы из-за пива», — так начала историю своей семьи 34-летняя Екатерина Серебрянская из Витебска.

Делитесь своими историями! До 2 августа пишите на адрес elena.melnikova@tutby.com с пометкой «Одна команда». Полные правила читайте по ссылке .



Фото: из личного архива

— В маленьком городке, где я отрабатывала по распределению после университета, моя подруга попросила по пути домой купить ее соседу бутылочку пива. «Это ж насколько нужно быть ленивым, чтобы даже в магазин самому не сходить?» — думала я тогда. Но обстоятельства сложились так, что «любитель пива» оказался невероятно добродушным, легким в общении и, что очень важно для меня, человеком, знающим толк в хорошей шутке.



Фото: из личного архива

Так неромантично начинались отношения, которые привели к созданию нашей самой обычной и в тоже время незаурядной семьи из четырех человек (дочкам — 4 и 8 лет). Я росла спортивным ребенком (водные лыжи, дзюдо, легкая атлетика) и всегда хотела, чтобы моя семья любила спорт так же, как люблю его я. На заре нашей семейной жизни муж без охоты относился к моим порывам: кряхтел и сопротивлялся изо всех сил. На мой вопрос: «Чем будем заниматься вечером?» — давал ответ: «Держать диван на спине!». Но постепенно, шаг за шагом, к моему удивлению сам стал инициатором разных активностей и авантюр. Он может организовать пеший поход, куда наши девчонки идут с большим рвением и интересом. Мы вместе сплавляемся на байдарках. Каждая совместная прогулка — это маленькое приключение — или соревнования, кто быстрее, сильнее, дальше или громче. У каждого члена семьи велосипед: звучит, как хвастовство, но зато мы не стремимся приобрести последнюю модель телефона.



Фото: из личного архива

Так наша семья маленькими шажочками вот уже девять лет пытается переходить на здоровый образ жизни и радоваться каждому дню, проведенному вместе. У нас с мужем совместный бизнес: мы проводим праздничные мероприятия. И я знаю, что муж очень устает (учитывая, что у него есть другая работа) — но находит в себе силы после тяжелого дня заниматься со мной йогой. Правда, его любимая асана — «поза трупа».



Фото: из личного архива

Мы не фанатики здорового питания, как и многие, любим пиццу и шашлычок. Но постепенно из нашего холодильника исчезли сардельки и майонез. Стало больше молочных продуктов, овощей. Дети не любят колу и чипсы, но не откажутся от творожка с медом.

Чтобы веселее проводить время, многим занятиям мы придумываем названия, связанные с нашей фамилией: крутим #Серебрянскиепедали, например. Вот такая она, Серебрянская любовь!



Фото: из личного архива