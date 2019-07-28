Белорусский айтишник вошел в технический совет Forbes

Источник материала: Ежедневник





Алексей Макаров, один из основателей белорусской IT-компании Qulix Systems, вошел в Технический совет Forbes – мировое сообщество владельцев, генеральных и технических директоров крупнейших международных компаний.

В настоящий момент Совет включает в себя более 2000 участников из таких организаций, как Amazon, Dell, Huawei, Visa, Microsoft, IBM, Intel, Xerox, SAP, Oracle, Uber, PayPal, Electronic Arts и многих других.

Основная идея сообщества – дать возможность каждому его члену получить доступ к накопленным знаниям и экспертизе коллег из других городов и стран. Участники Технического совета пишут для Forbes статьи на техническую и бизнес-тематику, обсуждают на платформе вопросы бизнеса, могут найти новые контакты и общаться напрямую с ТОП-менеджерами компаний из разных стран. Поэтому отбор в Технический совет Forbes строгий - ко всем кандидатам выдвигаются следующие требования.

Алексей Макаров: «Вступление в Технический совет Forbes – это возможность для нас поделиться с мировым сообществом опытом, знаниями, навыками и экспертизой в сфере IT-бизнеса, накопленными за два десятка лет истории Qulix Systems».