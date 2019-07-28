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В Лютне открылся обновлённый магазин «Родны кут»

29.07.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Уже неделю в Лютне работает отремонтированный магазин райпо. Помещение не узнать — теперь внутри располагается просторный светлый зал самообслуживания.

В Лютне открылся обновлённый магазин «Родны кут»

▪ Продавец Вера Гуркина не может нарадоваться новому облику магазина, в котором она проработала уже почти 30 лет.  Фото Светланы Квятковской.

— Я работаю здесь уже тридцатый год, и этот ремонт — приятный подарок для работников магазина и жителей деревни, — рассказывает продавец Вера Гуркина. — Трудиться здесь теперь приятнее, и покупатели куда охотнее приходят. Даже не верится, что это всё то же место.

Разделяют её мнение и односельчане, которые с нетерпением ждали открытие обновлённой торговой точки. По словам покупателей, магазины такого типа куда удобнее, да и зайти сюда лишний раз никто не прочь. И в самом деле, торговая точка после ремонта с заменой торгового оборудования и холодильников ничем не уступает городским магазинам.

— Бабушка мне теперь даже говорит одеваться в магазин красиво, — важно сообщает мне юный покупатель, который приехал к родственникам в гости.

В этом году Мстиславское райпо заканчивает работу по переводу магазинов на самообслуживание в соответствии с брендбуком Белкоопсоюза «Родны кут».

За последние два года свой облик поменяли 63 магазина. Из них 39 находятся в Мстиславском районе, а 24 — в Кричевском.

— Опыт показал, что модернизация торговых точек увеличивает товарооборот, — рассказал первый заместитель председателя райпо Юрий Чуделенко. — За 6 месяцев этого года розничный товарооборот в сопоставимых ценах превысил показатели прошлого года. Люди очень положительно относятся к этим переменам.

В III квартале этого года планируется аналогичный ремонт торговой точки в Шамовщине.

Светлана КВЯТКОВСКАЯ.

 
 
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Уже неделю в Лютне работает отремонтированный магазин райпо. Помещение не узнать — теперь внутри располагается просторный светлый зал самообслуживания. ▪...
 
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