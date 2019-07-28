В Подсолтовском сельсовете прошёл день деревни

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Нет ничего лучше, чем собраться вместе, вспомнить, где родились, выросли, где прошли лучшие годы их жизни. Поэтому дни деревни стали очень любимы в каждом сельском Совете. Вот и жители малых населённых пунктов Нестерово, Заньковщина, Белый Мох Подсолтовского сельсовета к проведению полюбившегося мероприятия всегда готовятся заранее. Многие стараются принести пользу своей малой родине.

Собрались и сделали

Настоящий пример показали жители улицы Озёрной в деревне Заньковщина. Они приняли активное участие в субботнике, который организовали работники Подсолтовского сельисполкома и сельского клуба аг. Подсолтово. В результате проделанной работы улица преобразилась и засияла яркими красками. Стали чище и приобрели ухоженный вид заброшенные сады. А жители улицы Центральной провели субботник самостоятельно и убрали территории, прилегающие к пустующим домам, снесли покосившиеся заборы. Коллективы работников Подсолтовский школы и ОАО «Натопа-Агро» навели порядок на территории, прилегающей к гражданскому кладбищу, молочно-товарной ферме.

▪ Заведующая библиотекой аг. Подсолтово Лариса Брехун поделилась с сельчанами интересными журналами. Фото из архива сельисполкома.

Во время праздника работники сельского клуба агрогородка показали сельчанам концертную программу, присутствующие могли взять интересные книги и периодические издания в передвижной библиотеке, побеседовать с представителями местной власти.

В кругу друзей

В д. Белый Мох постоянно проживает 52 человека, большая часть из которых люди пенсионного возраста. Населённый пункт состоит из трёх улиц, которые расположены далеко друг от друга. Поэтому собраться вместе жителям было непросто. На праздник пришли те, кто смог оторваться от домашних забот и хлопот. Они с пользой провели время в кругу друзей, узнали от заведующей библиотекой аг. Подсолтово Ларисы Брехун новые рецепты заготовок и вкусных блюд. Смогли решить наболевшие вопросы по благоустройству и подвозу песка к гражданскому кладбищу.

За дело — вместе

Жители деревни Нестерово — очень дружные и отзывчивые люди. Если работать, то сообща, если отдыхать, то вместе. На день деревни собралось более тридцати человек. Среди них были и жители близлежащих населённых пунктов. Перед всеми присутствующими выступила председатель сельисполкома Аксана Лисовская, которая предложила жителям быть более инициативными и не оставаться в стороне от проблем, существующих в д. Нестерово. Самое важное у человека — жизнь, поэтому разговор с сельчанами прошёл в форме диалога о соблюдении правил пожарной безопасности и в быту, и на рабочих местах. Староста деревни Валентина Шпакова подняла наиболее волнующие вопросы для жителей деревни о закупе молока у населения и создании новой точки по сбору молока. Эти вопросы были разрешены положительно.

Нелли ДЕНИСЕНКОВА.