Звезды спорта провели инклюзивный кросс-фит в рамках YoPRO Fitness Day

Источник материала: Аргументы и факты

В субботу, 27 июля, 2000 минчан бесплатно посетили тренировки по различным видам фитнеса и спорта в рамках YoPRO Fitness Day. Ко дню ЗОЖ-а присоединились 45 спортивных заведений столицы, а занятия для участников проводили профессиональные тренеры, блогеры и олимпийские чемпионы.

Например, в СОК “Олимпиский” провела открытые тренировки по плаванию для детей и взрослых призерка Олимпийских игр Александра Герасименя.



Фото: Глеб Покатило

А в аквапарке “Фристайл” Мелитина Станюта, гимнастка с мировым именем, дала мастер-класс по стретчингу: на ее тренировку записалось сразу 40 человек.



Фото: Глеб Покатило

Саша Авдиевич, общественный активист, провел групповую тренировку по инклюзивному кросс-фиту в спорткомплексе “НоваЯ”.



Фото: Глеб Покатило

В День фитнеса и спорта бесплатные занятия проводились по всем направлениям: плавание, бег, йога, стретчинг, танцы, единоборства, сайклинг, TRX, кроссфит, сквош, теннис, вейкбординг.

Фитнес-инициативу YoPRO Fitness Day организовала и провела компания Danone при поддержке Министерства спорта и туризма. В рамках мероприятия всех участников, которые приходили тренироваться, угощали бесплатными высокопротеиновыми йогуртами YoPRO – общее количество съеденного угощения за один день превысило 800 кг.

«Надеемся, что YoPRO Fitness Day помог многим минчанам найти для себя “тот самый” вид спорта, которым они будут заниматься и дальше. – рассказала бренд-менеджер компании Danone Анастасия Салманова. – Этим мероприятием мы хотим замотивировать белорусов вести активный и здоровый образ жизни. А еще напомнить о важности сбалансированного питания. Например, после тренировок важно есть пищу с высоким содержанием протеина – как раз тут вам могут пригодиться наши йогурты YoPRO ”.