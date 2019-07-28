ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Звезды спорта провели инклюзивный кросс-фит в рамках YoPRO Fitness Day

29.07.2019 13:25 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Звезды спорта провели инклюзивный кросс-фит в рамках YoPRO Fitness Day
Глеб Покатило / Фото из открытых источников

В субботу, 27 июля, 2000 минчан бесплатно посетили тренировки по различным видам фитнеса и спорта в рамках YoPRO Fitness Day. Ко дню ЗОЖ-а присоединились 45 спортивных заведений столицы, а занятия для участников проводили профессиональные тренеры, блогеры и олимпийские чемпионы.

Например, в СОК “Олимпиский” провела открытые тренировки по плаванию для детей и взрослых призерка Олимпийских игр Александра Герасименя.

Звезды спорта провели инклюзивный кросс-фит в рамках YoPRO Fitness Day
Фото: Глеб Покатило

А в аквапарке “Фристайл” Мелитина Станюта, гимнастка с мировым именем, дала мастер-класс по стретчингу: на ее тренировку записалось сразу 40 человек.

 
Звезды спорта провели инклюзивный кросс-фит в рамках YoPRO Fitness Day
Фото: Глеб Покатило

Саша Авдиевич, общественный активист, провел групповую тренировку по инклюзивному кросс-фиту в спорткомплексе “НоваЯ”.

Звезды спорта провели инклюзивный кросс-фит в рамках YoPRO Fitness Day
Фото: Глеб Покатило

В День фитнеса и спорта бесплатные занятия проводились по всем направлениям: плавание, бег, йога, стретчинг, танцы, единоборства, сайклинг, TRX, кроссфит, сквош, теннис, вейкбординг.

Фитнес-инициативу YoPRO Fitness Day организовала и провела компания Danone при поддержке Министерства спорта и туризма. В рамках мероприятия всех участников, которые приходили тренироваться, угощали бесплатными высокопротеиновыми йогуртами YoPRO – общее количество съеденного угощения за один день превысило 800 кг.

«Надеемся, что YoPRO Fitness Day помог многим минчанам найти для себя “тот самый” вид спорта, которым они будут заниматься и дальше. – рассказала бренд-менеджер компании Danone Анастасия Салманова. – Этим мероприятием мы хотим замотивировать белорусов  вести активный и здоровый образ жизни. А еще напомнить о важности сбалансированного питания. Например, после тренировок важно есть пищу с высоким содержанием протеина – как раз тут вам могут пригодиться наши йогурты YoPRO ”.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
45 спортивных клубов, более 800 кг йогурта и инклюзивный кросс-фит: как прошел YoPRO Fitness Day
 
Новости дня
Новости разные
 
Жніво – 2019: будзе хлеб і будзе песня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика